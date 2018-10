Familias damnificadas podrán acceder al Bono Familiar Habitacional sin requisitos

El Congreso promulgó hoy la Ley N° 30852, el cual aprueba medidas especiales para dar atención a la población damnificada que cuente con una vivienda colapsada o inhabilitada a consecuencia de una emergencia o desastre, para quienes justamente la ley exonerará de requisitos para acceder de forma ágil al Bono Familiar Habitacional.

Asimismo, la ley también contempla prestar ayuda a la población con viviendas damnificadas con daño recuperable con el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos, el cual se respalda bajo el artículo 9 de la Ley 30191, Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre.

Cabe precisar que según la ley, quedarían exonerados de cumplir con el criterio mínimo de selección establecidos por la misma Ley del Bono Familiar Hbaitacional.

Especificaciones

Al respecto, según cita la norma, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento otorgará ambos bonos solo en los siguientes casos:

1. Reconoce, excepcionalmente, como potencial beneficiario del Bono Familiar Habitacional al damnificado de dieciocho o más años, con vivienda colapsada o inhabitable que no cuente con carga familiar, siempre que no se trate de un caso de desdoblamiento familiar, lo cual se acredita con declaración jurada.

2. En aquellos casos en que la propiedad del predio se encuentre inscrita en el Registro de Predios a nombre del causante, reconoce como potencial beneficiario a la sucesión intestada declarada, siempre que el subsidio sea solicitado por el representante de los sucesores declarados. Dicha representación puede acreditarse con declaración jurada.

3. En caso de que el damnificado no sea propietario del terreno, el cual puede encontrarse o no inscrito en el Registro de Predios, debe presentar la conformidad o autorización del propietario del terreno o del representante de la sucesión intestada, de ser el caso, documento que tiene carácter de declaración jurada, siempre que no autorice la construcción de más de una vivienda o no sea una persona jurídica.

4. En el supuesto de que el damnificado no pueda obtener la autorización del propietario para la construcción de la vivienda en la modalidad de construcción en sitio propio, o en el caso de que los terrenos sean de propiedad de personas jurídicas, el damnificado puede ser beneficiario del Bono Familiar Habitacional en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva.

Asimismo, la ley contempla la reubicación en proyectos de vivienda ejecutados en el marco del Programa Techo Propio a la población damnificada con vivienda colapsada o inhabitable que se encuentre en zonas declaradas de alto o muy alto riesgo no mitigable, a la población ubicada en quebradas, y a la población ubicada en propiedad de terceros que no cuentan con la autorización del propietario para la construcción de la vivienda en la modalidad de Construcción en Sitio Propio, para tal efecto se otorga el Bono Familiar Habitacional en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva.