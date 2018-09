Venezuela: El país de las mayores ´reservas petroleras´, pero con interminables colas para adquirir gasolina

El gobierno de Venezuela repite sin cesar que tiene las mayores de reservas de petróleo del mundo; de hecho, sólo en la faja petrolífera denominada Hugo Chávez, se estima que tiene 1,36 billones de barriles, subdivididos en 29 bloques de 500 km. Sin embargo, a pesar de todo ese recurso natural que aparenta tener el país sudamericano, los ciudadanos deben someterse a enormes colas para abastecerse de combustible, al igual que lo hacen para conseguir alimentos y medicamentos.

Los más afectados son los personas del interior del país, porque es justamente en esas regiones de donde se extrae el combustible que es llevado a la capital para simular un estado de normalidad.

El Táchira, estado fronterizo con Colombia, es uno de los más golpeados, debido a que el desabastecimiento tiene más de 5 años y, lejos de acabar, se agudiza. “Esto se debe a que las refinerías han perdido 30% de su capacidad y a que el gobierno no tiene suficientes recursos para importar gasolina desde Estados Unidos, dijo a la AFP el experto petrolero Luis Oliveros.

Una ciudadana tardó tres días para poder comprar gasolina: "Estamos agotados. No es solo la gasolina, sino que aparte no tenemos agua, gas, para no hablar de la basura que puedes verla", expresó Vanessa Guerrero a la misma agencia, después de cargar este viernes tras hacer cola desde el miércoles.

El gobierno chavista ha fracaso en todos los intentos para para “garantizar” el abastecimiento de combustible: Precio internacional, chip de racionamiento, venta por número de documento de identidad y ahora el carnet de patria.

En todo este tiempo el gobierno se ha cuidado de reconocer el deterioro de la industria petrolera; pero lo que sí ha hecho es culpar a las mafias colombianas de llevarse el combustible.

Pero, otro detalle que omiten los funcionarios maduristas que es la frontera es “protegida” por los militares, que según denuncian los propios ciudadanos, lo único que hacen es recibir “coimas”para dejar pasar los camiones de cargados combustible de un país a otro.