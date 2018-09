El MEF trabajará en proyecto ley sobre negociación colectiva

El Gobierno no cumplió con el encargo del Congreso para normar las negociaciones colectivas en el marco de las Facultades Delegadas.

El ministro de Economía, Carlos Oliva, así lo reconoció este martes en conferencia de prensa. "Efectivamente, no ha salido el decreto legislativo sobre negociación colectiva", afirmó. "Lo que estamos haciendo es un proyecto de ley específicamente para la negociación colectiva que vamos a enviar al Congreso en los próximos días o semanas. Tiene todas las características que debe tener la negociación colectiva", aseveró.

Además, negó que el Decreto Legislativo 1442 cierre la negociación en materia salarial. "No tiene nada que ver. Es un tema del ordenamiento de planillas a las personas a quienes tenemos que pagarles y el monto que debemos de pagarles. Hasta ahora el Estado tiene deficiencias para saber eso", agregó.

Estas declaraciones se suman a otras brindadas por el mismo ministro Oliva quien, en su momento, dijo que sí se discutía un Decreto Legislativo sobre negociaciones en el ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros.

"Estamos trabajando con el proyecto que está siendo debatido en el Consejo de Ministros. Todavía tenemos plazo para afinar esa norma", indicó en aquel entonces el titular de Economía.

Luego, la sorpresa surgió desde el Ministerio de Trabajo. El titular de la autoridad laboral, Christian Sánchez, desconoció la existencia de dicho decreto legislativo e incluso señaló que este no había sido consultado con su ministerio. "El sector Trabajo no tiene conocimiento de ningún proyecto de decreto legislativo sobre la negociación colectiva. (...) Yo no tengo conocimiento de ese proyecto", dijo aquella vez el ministro.

En este escenario de idas y venidas, son 1 millón 600 mil los trabajadores que están en la espera de que el Estado cumpla con una sentencia del Tribunal Constitucional que los favorece desde el 2015 y obliga al Congreso a normar la negociación colectiva.

La sentencia declara inconstitucional el artículo 6 de la Ley de Presupuesto por bloquear la negociación colectiva al impedir a las entidades públicas del reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, beneficios, dietas y demás conceptos remunerativos.

Gerónimo López, secretario general de la CGTP, lamentó que el Gobierno no haya actuado sobre las negociaciones con el mismo ímpetu con que el gremio sindical apoyó la prerrogativa presidencial por el referéndum.

"Lamentamos la actitud del Gobierno. Frente a ello, estamos viendo cómo convocar a una asamblea nacional de los estatales para discutir y acordar una medida de carácter nacional", aseveró.

Datos

- El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, sostuvo una reunión este lunes con los sindicatos de trabajadores.

- El secretario de la CGTP, Gerónimo López, dijo a La República que en dicha reunión no hubo ningún compromiso del Gobierno en la materia.

Se insiste con la flexibilización

- Por otro lado, el ministro Carlos Oliva señaló que el MEF está estudiando y escuchando comentarios para lograr una flexibilización en materia laboral. Sin embargo, no se encuentran en condiciones de proponer algo al respecto.

- "Esta tarde (del martes) tengo una reunión con todas las Cámaras de Comercio del país y vamos a conversar sobre estos temas. Es un tema bastante complejo que se está politizando. Nosotros estamos haciendo todas las consultas del caso y recibiendo la información de todos los agentes económicos para tener una propuesta totalmente viable", aseveró el ministro.

- Recordemos que este pedido por flexibilizar la legislación laboral está en línea con exigencias de los gremios empresariales.