“En todo el año los empleos no mejoraron y menos los ingresos”

Para Francke, el escenario internacional ya muestra efectos en la economía nacional, especialmente en la recaudación. Sumado a que el Estado proyecta gastar menos, el crecimiento del PBI peligraría. Explica la necesidad de evaluar la política económica ya que se ponen en juego muchas metas a nivel nacional.

El Gobierno ya publicó un gran número de decretos legislativos, muchos en materia tributaria. ¿Sus efectos serán inmediatos en la economía?

No son medidas que tengan algún efecto inmediato. Me parece bien que se elimine la exoneración a los casinos, pero no responden con la rapidez que se requeriría si es que se va a mantener el tema del déficit. El ministro Oliva la semana pasada dio un cálculo que por cada 15 centavos de caída del precio del cobre, el Estado pierde S/ 750 millones en recaudación. La cuestión es que el precio del cobre ha caído 60 centavos. O sea, el Estado está perdiendo S/ 2.500 millones en recaudación. Y la pregunta es si mantendrá la meta del déficit señalada. Ese es el gran tema de política económica que debe abordarse.

¿Hay espacio para ampliar el déficit?

Ahorita el déficit está en 2,1% y se ha reducido la meta (3%). Si mantienen esa idea tendrán que hacer un ajuste del gasto fuerte que a mi juicio es desaconsejable y negativo. Lo que conviene es que acelere la inversión pública y aceptar un déficit fiscal mayor. Recordemos que la ley que se aprobó a fin del año pasado con PPK permite un déficit de 3,5%. El país ya ha discutido y aceptó un déficit fiscal mayor. Desde el punto de vista legal, el MEF tiene un buen espacio necesario para mantener la inversión pública. No hay declaraciones del ministro Oliva en ese sentido.

Mucho optimismo de parte del MEF...

Sí. Claramente no se ve una respuesta de política concordante con el cambio de la situación internacional. Esto va a pasarle factura política al presidente Vizcarra que, sin duda, es algo que Keiko Fujimori está esperando que suceda. Por eso, parte de su estrategia de ganar tiempo en el Congreso es porque sabe que hay un problema en el terreno económico que se puede agrandar. Si Vizcarra no es consciente de que su ministro de Economía le sabotea su popularidad, estaremos en un problema. Creo mucho en la reforma judicial, pero no sé si es consciente que su ministro de Economía hace que el tiempo le juegue en contra.

La economía creció 2,31% en julio. ¿Es un crecimiento óptimo?

Es una cifra como bastante menor de lo que fue en meses anteriores, pero ya se veía venir. Y yo creo que la cifra es bastante inflada. Los datos muestran que la situación es más complicada. Que el choque externo de la caída de los precios de los metales está sintiéndose no solo en Perú sino a nivel internacional. Y aquí hace falta un reajuste de política económica por parte del MEF.

¿Se logrará el 4% al término del año?

No. Muy probablemente dado la mala respuesta del Gobierno, del MEF y del BCRP, que ha decidido no apoyar la recuperación. Con la caída del precio de los metales, el mal comportamiento del gasto público y un posible ajuste fiscal, sin duda el crecimiento está bajando.

¿Realmente la demanda interna está sosteniendo el crecimiento?

Pero para que haya demanda interna, la base es que la gente tenga ingresos. Eso depende de que haya empleo y que los salarios mejoren. Precisamente, los datos de todo el año es que el empleo no ha mejorado y tampoco los ingresos. Entonces, ¿por qué aumentaría la demanda interna? La tasa de interés del BCRP que se pudo haber rebajado para empujar la inversión se ha mantenido. No hay razón para sustentar una mejora. Todo lo contrario. A mi juicio, es una justificación para ser optimistas.

La manufactura se está recuperando. ¿Es suficiente como para despertar los empleos de este sector?

El sector industrial acumula cuatro años de caída. Si lo comparas con el mismo mes del año pasado, sale un dato positivo. A veces dicen que existen estas mentiras estadísticas. Todavía estamos produciendo muchísimo menos de lo que hacíamos hace cuatro años. No hay una recuperación industrial y el empleo así lo muestra. Si hubiera una producción significativa, se contratarían más trabajadores.

El camino es potenciar sectores económicos, pero siempre se habla de políticas para reducir costos y principalmente los laborales. ¿Qué nos dice la experiencia internacional?

Ningún país ha logrado desarrollar su industria bajo la idea del "cholo barato". Crecen porque incorporan nuevas tecnologías, tienen crédito, nuevos mercados, porque los costos logísticos y la infraestructura mejora. Esos son los temas centrales para prender otros motores. El Perú tiene oportunidades en el turismo. Requiere acciones conscientes y decididas del Estado para atender los problemas.

¿La situación económica de este año nos ayudará a reducir la pobreza?

Si no hay más empleo y mejores salarios, es difícil reducir la pobreza. El otro tema es la actividad independiente. La agricultura y la inexistencia del Agrobanco son factores críticos. La promoción de nuevas tecnologías en este sector... es difícil avanzar así. Por último, en las ciudades, el principal problema de la pobreza es de los ambulantes y hoy hay una competencia tremenda por la inmigración venezolana. Los ingresos caen también. Veo que la pobreza no está con una tendencia favorable.

También hay un gran grupo de jubilados con pensiones injustas. ¿Por dónde debería ir la reforma previsional?

Importante es el tema de pensiones no asistenciales como Pensión 65. Por otro lado, las medidas tomadas por el presidente Vizcarra con la ONP me parece bien. El Estado gasta millones en juicios y la gente no recibe su pensión. Se confunde totalmente el rol del Estado. Sí hace falta una reforma más global, donde se cambie el rol del sistema privado de pensiones, se regulen más las comisiones y que sea un sistema complementario junto a un sistema público repotenciado. Ahora, todo esto requiere plata y ahorita con la recaudación tributaria que tenemos, es inviable.❧