Método Científico aplicado al Plan Estratégico mejores resultados en PYMES

Mario Héctor Vogel presenta una innovación para las PYMES EN EL PERU. Desde el año 1960 las Organizaciones vienen aplicando el Análisis FODA para evaluar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, el resultado de la evaluación permite cruzar dos elementos (FO-FA-DO-DA) y crear objetivos.

Esa técnica quedó obsoleta, el Análisis FODA no es útil para crear objetivos estratégicos . No es útil porque cuando se evalúan las oportunidades se evalúan las oportunidades actuales las que hoy se conocen, lo mismo ocurre con las fortalezas, debilidades y amenazas. El FODA solo es una foto que permite observar el estado actual de una PYME, no su estado futuro. El Plan Estratégico es un plan a futuro no al presente, se necesita explorar elementos portadores de futuro y para ello es útil aplicar el Método Científico como puedes ver en Planeación Estratégica con Método Científico

En el Perú también las Organizaciones Públicas han comenzado a explorar esta metodología, por ejemplo puedes ver el proceso de elaboración del Plan Estratégico Institucional de Sencico,en esa url accede a un PDF con los cuatro pasos del Método Científico aplicado al Plan Estratégico

Anticipo los cuatro pasos del Método:

1)Observación:

Necesitas observar a la PYME u Organización ¨publica para analizar las tendencias que en los próximos 3 o 5 años tienen probabilidad de impactar en la misma

2) Hipótesis

Expresarás las hipótesis con relación a las diferentes alternativas que presentan cada una de las factores de cambio y tenencias analizadas

3) Experimentación

Experimentar las hipótesis para validarlas matemáticamente a fin de presentar evidencias que prueben o demuestren la verosimilitud de las afirmaciones en cada una de las hipótesis planteadas

4) Conclusiones

Todas las hipótesis validadas matemáticamente quedarán documentadas de un modo objetivo

con la descripción de la conclusión que cada hipótesis presenta.

Los Directores y Gerentes de PYMES y Organizaciones Públicas saben que el Análisis FODA es

100% subjetivo, poco serio y nada profesional y encuentran en el Método Científico una alternativa objetiva que ayuda a planificar los mejores resultados a lograr en su Plan Estratégico