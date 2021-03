El intercambio final y los héroes

#Debate. Desde el momento en que entre cinco o siete millones de electores aún no han decidido su voto, los debates que se realizarán este 29, 30 y 31 de marzo organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, serán de vital importancia para ganarse el respaldo de ese bolsón de peruanos que no se sienten convencidos de optar por alguno de los candidatos en carrera. El politólogo Juan de la Puente -entrevistado en este número de Domingo- llama a ese sector de peruanos la “resistencia democrática” y explica su negativa en la desconfianza que tienen con los políticos que tientan la presidencia. Como ya pasó el 2011 con Ollanta Humala y en los comicios municipales de 2018, con Jorge Muñoz, una buena performance, la confianza que pueda transmitir el candidato en sus propuestas, podrían lograr “ese desembalse de adherencias”, como dice el analista. Por eso es necesario dejar de lado el ataque, el agravio, la mentira, la desinformación, y explicar con claridad y trasparencia las propuestas. Eso esperan los electores no convencidos.

#Bomberos. Más de 2 mil 600 bomberos se han contagiado de coronavirus en lo que va de la pandemia. Muchos lo hicieron cuando atendían emergencias o simplemente haciendo guardia en sus compañías, a la espera de la alerta que los lanzaba a la calle a socorrer a las personas. Al ver que la vacunación a sanitarios, policías y militares avanza – lenta, pero avanza–, con justa razón han alzado su voz para reclamar que también empiecen a inmunizarlos. En el Ministerio del Interior les han comunicado que lo harán a partir del 12 de abril, pero ellos dudan y lo quieren por escrito. Mientras siguen cumpliendo su servicio, a su alrededor los contagios crecen, las nuevas variantes se expanden y las UCI se desbordan. Cuidado. Si no se les vacuna pronto y ellos siguen cayendo, atender las emergencias será cada vez más difícil