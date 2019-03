Una película sobre el infierno

Sonríe. Baila. Coquetea. No llores. Olvídate de ti.

Bajo estos mandatos, innumerables quinceañeras se convierten en mercancía, día a día, en el follaje de la selva peruana. Les ofrecen un buen trabajo, las endulzan con una mejor vida, les prometen que les pagarán con pepitas de oro. Y acaban siendo esclavas.

Les quitan el celular, las llevan lejos, las aíslan de su familia. Luego les crean una deuda. La deuda crece y crece. Se vuelve impagable. Alguien la compra, y con ello compra su dignidad. Entonces, el horror. La pérdida de identidad. La prostitución.

Historias cotidianas que la peruana Mary Jiménez y la belga Benedicte Lienard han visibilizado en By the name of Tania, una película donde el documental y la ficción se entrecruzan y confunden. Una mirada híbrida y crítica, auténtica. De allí que decidieran emplear a actores no profesionales.

A Tania, la protagonista, la encontraron en un refugio para menores violentadas en Iquitos. Para ese entonces, la dupla de directoras ya había realizado un casting con alrededor de 70 muchachas. Ninguna convenció.

“El sufrimiento tenía que verse en sus caras sin necesidad de actuar”, dice Mary Jiménez desde Bruselas.

En ese refugio se toparon, a mediados del 2016, con una chiquilla de 17 años, menuda y con actitud. Llevaba la oscuridad en la mirada. La herida de haber sido abusada. Y el carácter de quien convive con sus demonios. No hubo más que decir: Tanit Lidia Coquinche Cenepo sería la voz y el rostro de este drama.

Algo similar sucedió con su antagonista, Fiorella J. Águila, a quien hallaron en la Plaza de Armas de Iquitos durante una manifestación LGTBI. Fiorella es una activista trans y estudiante de Derecho que encarna al Chullachaqui, ese mito selvático que seduce, hipnotiza y desvía a las personas de su camino.

By the name of Tania se construyó con los dolorosos testimonios de adolescentes que intentaron huir de los campamentos mineros. Lidia y Fiorella escucharon estas historias, y a partir de allí crearon las escenas con el poder de su imaginación y, valgan verdades, de sus recuerdos.

Tres fueron los viajes que Jiménez y Lienard hicieron al Perú. Grabaron recién en febrero del 2018, durante el carnaval de Iquitos. Antes tantearon el terreno, desde luego. No querían filmar con la preocupación de que una escopeta los apuntara a sus espaldas.

Aunque por poco sucede. En Laberinto, Madre de Dios, los sorprendió una turba mientras rodaban una escena frente a los burdeles. Entre insultos, pretendieron quitarles las cámaras y sus cuatro discos duros con un argumento por de más risible: ensuciar la honra de su pueblo. ¿Quién iba a la cabeza? El alcalde.

Jiménez lo encaró, con documentos en mano, y las evidencias de las veces que intentó comunicarse con él. No hubo nada que lamentar, por suerte. Río arriba llegaron a un acuerdo con una comunidad y obtuvieron una escena bisagra del largometraje que da cuenta del amor imposible entre Tania y un minero.

“Los mineros son tan explotados como las prostitutas. Las quieren sacar de allí, pero no tienen cómo. La película es eso también. No solo te muestra la ruta de la trata de niñas”, asegura la cineasta peruana.

Hace dos semanas, By the name of Tania vio la luz en el Festival de Cine de Berlín, en la sección Generation 14Plus, dedicada a las historias y al público adolescente. Lidia y Fiorella estuvieron allí, emocionadas por ese glamour hasta hace poco ajeno, entre micrófonos y flashes.

“Son gente que no está representada. En las películas, los personajes nunca son los trans ni las niñitas de Iquitos. Su felicidad era existir”.

Jiménez, por otra parte, hace hincapié en la mirada de la película. “No queríamos filmar ni a las prostitutas ni a las niñas con ropitas cortas. El estilo ha nacido de un punto de vista ético. Hemos contado la historia sin que haya voyeurismo en la audiencia. No queríamos crear en el espectador la misma cosa que denunciamos”.

Por el momento, hay incertidumbre en cuanto al estreno en Perú. Jiménez regresará al país que dejó hace 40 años, presta a escuchar a los interesados. No seamos ciegos.