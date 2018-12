“Alan García básicamente confesó con sus pies”

En su austera oficina de IDL -Reporteros, además de muchos libros y periódicos, hay una pequeñísima despensa: café, galletitas dulces, un frasco de maca (imprescindible para su preparado con miel y limón que él llama “mi Red Bull cholo” y que le ayuda a mantenerse despierto en las largas trasnochadas de investigación y cierre periodístico) y una botella de vino. Allí, luego de despojarse de sus gafas oscuras y casco de motociclista, Gustavo Gorriti se sienta a responder esta entrevista en la que no solo habla de sus temas favoritos –los casos Lavatajato y Lavajuez-, sino de más de un personaje a quienes solo la mención de su nombre produce un shock anafiláctico.

La expresión favorita de los aprofujitrolls sobre ti es “narco periodista terruco”. ¿Qué es lo peor que te han dicho?

No sé. Para ponértelo de la manera más clara posible, si tú a tu lado ves una legión de estos escarabajos que arrastran mierda, ¿lo consideras un espectáculo olfativa o estéticamente interesante? No.

Pero debes de saber que algunos periodistas de derecha –no voy a decir nombres- dicen que eres el periodista más poderoso de este país, porque manejas los hilos del Poder Judicial…

Di los nombres. ¡¿Por qué no?!

No sé… (Aldo) Mariátegui, por ejemplo.

Sí. Ese tipo de cosas que se hace más o menos en un lenguaje civilizado, sabiendo, consciente o inconscientemente que eso va a movilizar al hamponaje trollero, a lanzar a los cerdos triquinosos a meterse en los basureros clandestinos, pues sí, he visto eso. Pero, para mí, no tienen ninguna importancia. Una de las cosas que realizan los corruptos es mover todos los mecanismos del hamponaje, entre los cuales está la trollería, y van a intentar hacerlo con masiva desinformación, pero el resultado que tienen es menos que cero, porque el conjunto de la investigación anticorrupción, lo que hemos avanzado, ha logrado un inmenso, indiscutible, altísimo apoyo popular.

La voz más importante de la Confiep, Roque Benavides, ha dicho que tienes tanta influencia en el Poder Judicial que sueltas la información a cuentagotas…

Pero en él estaba pensando cuando hablaba de… Digamos que cuando él piensa ni el sismógrafo más sensible se mueve: sencillamente bala, como una oveja, ¡meee!, lo que en un determinado momento le dijo el pensamiento guía del compañero Aldo. Ahora van repitiendo consignas. Cuando estábamos con el caso Lavajuez, era: ¿por qué no sacan todo? ¿Por qué no nos enseñan toda la información que tienen? ¡De una vez, por favor, para ver cómo encubrimos!

Pero también te acusan de querer destruir al APRA y al fujimorismo, y que para eso te has aliado con Concepción Carhuancho y Domingo Pérez. ¿Quieres extirpar al Apra y fujimorismo de la política nacional?

En cuanto a extirpar al Apra, debo decir que, para empezar, el Apra es un partido y un movimiento muy respetable. Aunque mi padre fue una persona profundamente enfrentada al Apra durante su vida y como parlamentario, los dos padres de mi esposa fueron importantes militantes del Apra. Si algo he aprendido con ellos es a respetar a los apristas de temple e integridad que, con razón o sin ella, lucharon por sus ideales.

En ese sentido, ¿Alan García es un aprista?

No. A la luz de lo que he investigado, García no es una persona que sirva a su partido, sino busca que el partido le sirva a él. Y García le hizo mucho daño al Perú en su primer gobierno y hubo una gran corrupción en su segundo gobierno. Yo investigo la corrupción pública y la privada vinculada con el poder y, luego de haber estado años investigando Lavajato, hemos ayudado en los casos que están mucho más avanzados, como el de Toledo y el de Ollanta Humala... También hemos investigado a Susana Villarán, una persona que perteneció a IDL, pero no ha habido la menor vacilación a la hora de sacar las cosas que había que sacar… Pero había dos fuerzas, en conjunto, las más importantes, las que tenían el poder y con las cuales aparentemente no se metía nadie…

Y que tenían mayor capacidad de intimidación…

Sí, mayor cociente de intimidación. Entonces, teníamos el deber de dedicarnos a ver qué había allá y, cuando vimos qué había, vimos además la reacción… Recuerda que la primera vez que yo saqué, después del primer interrogatorio en Curitiba a Marcelo Odebrecht, aquello de que él había dicho que no solo le había dado a Humala sino a Keiko y al Apra, se generó un tremendo alboroto y la Fiscalía de la Nación, en ese momento bajo Pablo Sánchez, me desmintió. Bueno, ahí la trollería se deslechó, incluyendo a varios de sus líderes, y sacaron el #mientocomoGorriti y todo eso. Por eso yo dije: “¿Se arañan por lo que hemos sacado? Entonces espérense que viene mucho más”. Y ha venido mucho más, ¿no es cierto?

Has dicho que García se asila porque esta prueba (la del contrato fraguado para una conferencia pagada por Odebretch) es contundente, pero que vienen más. ¿Van a venir más pruebas de más dinero…?

Mi deber es guiarme por las evidencias, buscarlas y no anunciar nada en tanto no tenga la evidencia probada y corroborada. Sin embargo, creo que puedo decir, sin temor a equivocación, de que existen altísimas posibilidades de que empiecen a descubrirse y salgan muchas cosas más. Lo que indica este caso de los 100 mil dólares es que se buscó hacer algo que sea formalmente impecable. El problema está en la parte inicial, en la que se hace una operación relativamente compleja para disfrazar lo que viene de la caja 2 y que no parezca de la caja 2, sino como que proviene de un testaferro. Ahí ya no hay nada que decir. Así como Alan García no tuvo nada que decir y básicamente confesó con sus pies.

Has hablado del cociente de intimidación de Alan García y Keiko Fujimori. Después de todo lo ocurrido, ¿este cociente ha bajado?

En el caso del fujimorismo es indudable. Su poder, su capacidad de avasallamiento se ha visto reducida, y no se diga de su disciplina interna. Han tenido una sangría que ya no es desdeñable y que probablemente va a continuar. El peso de lo que mintieron, de forma sostenida -y ahora, en un último esfuerzo desesperado, han ido a la muerte (risas)-, les está haciendo tremendo daño. Creo que son una fuerza muy desmoralizada y no me extrañaría que, antes que producirse una sangría, se produzca un cisma, que haya alguien que, por ejemplo, decida capitanear un grupo de provincianos, tener una representación propia y establecer una distancia sanitaria con lo que ha pasado…

¿Y el coeficiente de intimidación de García se mantiene?

Él tiene un grupo que es más organizado, más activista, como algunos partidos en el mundo que son pequeños, pero que saben moverse. García tenía algo importante, que era la penetración en el Poder Judicial, la Fiscalía y el CNM. El caso Lavajuez les ha hecho mucho daño. Han perdido mucha fuerza en Poder Judicial. No toda, para nada toda. Luego, tienen algunos cuadros con experiencia, con kilometraje, que más o menos se mueven, pero están en una posición difícil, porque, digamos, su defensa va en contra de los datos de la realidad. La otra cosa es que el nivel de rencor en otros sectores del Partido Aprista hacia este grupo es inmenso.

En una entrevista, hace medio año, tú me decías que “Vizcarra partía de la debilidad política y de una alergia a la confrontación”. ¿Cómo te cayó su giro de timón?

Me pareció una acción muy inteligente y sagaz.

No te lo esperabas… ¿O sí?

Yo he tenido información de un diálogo que tuvo con un par de periodistas a los que invitó cuando estaba empezando a ganar fuerza sismográfica el caso Lavajuez…

¿No fuiste uno de ellos? Porque también te han sindicado como uno de los que influyeron en su cambio de estilo.

No. La verdad, si me hubiera preguntado se lo hubiera recomendado, pero no necesitó preguntármelo parece, ¿no? (Risas) Pero hubo periodistas a quienes les anunció, ni siquiera pidió consejo, algunas de las cosas que iba a cambiar e iba a hacer, y dijo una cosa que suena muy interesante: “yo puedo tener la cara, pero no soy” (Risas). Y debo decir que, cuando recibió esta suerte de oportunidad que le dio el destino -la deflagración del caso Lavajuez y el avance del caso Lavajato- él vio claramente en ese viraje estratégico que él no sólo cumpliría con la misión de un presidente democrático, sino que, además, convertía su debilidad en fuerza.

Eso ha llevado a decir a muchos que el referéndum es más bien un plebiscito en torno a su figura…

Yo creo que este referéndum, casi al margen del contenido de las preguntas plebiscitarias, es sobre Vizcarra y su capacidad. Y no tengo duda de que va a ganar. Me hubiera gustado que sea algo mejor pensado en sus términos, pero significará que Vizcarra va a emerger claramente fortalecido.

En la última encuesta de IEP hay un dato interesante y es que, ahora, un 54 % de la gente se confiesa antifujimorista. ¿Te produce alguna satisfacción?

No, porque ni siquiera me gusta la definición “antifujimorista”. Yo he luchado contra el fujimorismo, pero no defino mi vida como antifujimorista. Es un capítulo medio amargo, negativo, en nuestra historia, pero, sobre todo, porque representó una cosa: dictadura, corrupción y abuso.

Pero se dice que el partido más grande de este país es el antifujimorismo, el que ha puesto los últimos gobernantes…

Naturalmente. Pero yo no le llamo el partido antifujimorista: yo le llamo el partido de la democracia, porque la democracia es el mayor bien que tiene nuestra patria, por jodida, difícil, adefesiera, deficiente y además lastrada por la corrupción que a veces sea. Nuestras energías deben estar dedicadas a hacerla buena, eficiente. En una nación que tiene marcado en el ADN el virreinato, la impronta del conservadurismo, una visión que no es, en esencia, democrática, nuestro mayor desafío, cuando el fujimorismo sea una memoria vaga, va a ser seguir construyendo la república.

Y esto ad portas del bicentenario cobra mayor relieve, ¿no?

Un inmenso relieve. Es el momento en que vamos a tener que mirar hacia atrás y decir a nuestros fundadores: ustedes nos dieron el sueño de la república. ¿Qué república es lo que les podemos decir que tenemos doscientos años después del inmenso regalo de libertad que nos dieron?

¿Este proceso que estamos viviendo te hace ser optimista sobre eso?

Mira, vamos a llegar al bicentenario, inshallah, con un presidente digno. A estas alturas, salvo que suceda algo inesperado, uno puede decir que Vizcarra está elevándose a la condición de ser un digno presidente republicano. Además, vamos a haber confrontado, y espero con éxito (toca madera) el mayor desafío de la lucha anticorrupción que hemos tenido en este siglo -y quizás, en algunas cosas, mayor que la que enfrentamos con Montesinos-, porque, y aunque le duela a la piara de corruptos, el periodismo de investigación ha jugado un papel muy importante junto con la acción de los fiscales íntegros. Estuve hace poco en el Hay festival, en Arequipa, y el fervor de la gente por la lucha anticorrupción me pareció conmovedor. Cuando mencioné el nombre de un ciudadano arequipeño que había estudiado en La Salle llamado José Domingo Pérez, todo el Teatro Municipal estalló en aplausos.

José Domingo Pérez ahora es un rockstar… ¿Eso es malo para su trabajo?

No si él sabe controlar eso, si sabe mantenerlo dentro de lo que significa, que los aplausos están bien, pero que son efímeros, que al fin y al cabo lo que queda es el tranquilo y callado agradecimiento que no necesita otra cosa que, de vez en cuando una palmadita en el hombro y que te digan “¡bien hecho! Has cumplido tu deber de fiscal”. Esa satisfacción callada, después de muchos años, cuando ya la emoción de rockstar se haya terminado, ese es todo el premio que debe esperar un ciudadano de la república.