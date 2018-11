Arte de por vida

Adelfa Lebretton empezó a plasmar su arte en el 2012, cuando todavía no era común encontrar mujeres dedicadas a ello en nuestro país. El año pasado ganó el primer puesto en la categoría Blackwork en la Convención de Tatuajes Lima y hoy es considerada una de las top tattoo artist del Perú. Ha sido parte del staff de reconocidos estudios y actualmente combina el trabajo independiente con talleres de formación en dibujo y pintura en Bellas Artes. Desde su estudio, decorado con piezas de arte que define como “gótico-victorianas”, ofrece algunos consejos básicos para aquellas personas que piensan tatuarse por primera vez.

¿Cómo encontrar al tatuador ideal?

Lo primero es buscar uno especializado en el tipo de diseño que quieres, pues no todos manejan todos los estilos. Yo, por ejemplo, trabajo blackwork (negro, grises y blanco) y cuando me llega un diseño de un estilo que no manejo prefiero referir a un colega que sí lo haga. Para empezar, debes buscar referencias en la web o las redes. Es importante que mires siempre sus trabajos previos (su book) y, si es posible, que hables con personas a las que ha tatuado.



¿Un precio elevado te asegura que el tatuaje será muy bueno?

No, no siempre es así. Debes tener cuidado porque hay muchos tatuadores que son más negociantes que artistas y no necesariamente van a hacer un trabajo dedicado. Más bien, hay muy buenos tatuadores que no son conocidos y no manejan tarifas altas. Lo ideal es buscar referencias.



¿Cómo debe ser el trato con el tatuador?

Más allá del precio, lo importante es que entables una buena relación con esa persona (recuerda que llevarás su arte en tu cuerpo). Una vez que la escojas, coordina una visita uno o dos días antes del día programado para la realización del tatuaje. Al llegar, evalúa el ambiente y cómo fluye la comunicación. Debes sentirte cómoda en todo momento, sin sentir presión. Si no fluye la relación, cambia.



¿Qué recomiendas a las personas que quieren tatuarse en este verano?

En realidad, esta no es la mejor época para tatuarse porque el sol es el peor enemigo del tatuaje (risas). Pero puedes hacerlo si tienes mucho cuidado y tapas la zona completamente. La costra se cae aproximadamente en una semana y la piel termina de regenerarse en unas dos o tres semanas. O sea que no debes exponer tu tatuaje, al menos, durante un mes para que no se desgaste ni se infecte y pueda cicatrizar bien. Debes usar crema tres veces al día. Ni se te ocurra ir a la playa y, cuando ya puedas ir, usa bastante bloqueador.



¿Uno puede tatuarse en cualquier zona del cuerpo?

Sí, pero si es tu primer tatuaje es mejor empezar por zonas que no sean tan dolorosas, como lo son las costillas, el cuello, la cabeza. Tampoco es recomendable empezar en zonas difíciles de cuidar (como dentro del labio).

Dato

Ten en cuenta que existen muchos estilos de tatuajes. Entre los más conocidos están el tribal, puntillista, blackwork, acuarelado, geométrico, realista, surrealista, japonés, trash polka, etc.