El reportero y el escribidor

Desde que le pidió una entrevista a gritos por los pasillos de una universidad limeña, a los 22 años, Sergio Vilela ha editado discursos de Mario Vargas Llosa en formato de libro, ha participado en una muestra itinerante sobre su vida y obra, ha sido testigo cuando recibió el Nobel de Literatura, ha presenciado el martillazo de sus dedos frente a una iMac y lo ha visto carcajearse muchas veces. De esa escalinata conversamos a propósito de la sexta edición de El cadete Vargas Llosa (Ed. Panamericana).

Cuentas en el libro que en el 2008 tuviste acceso a la biblioteca de Vargas Llosa por una muestra itinerante en su honor. Esperaba que buscaras tu libro para revisar la calificación. ¿No te atreviste?

Nunca me habían preguntado eso. Efectivamente, te confieso que lo busqué con mucho temor, pero me di con la sorpresa de que no le puso una calificación como acostumbra. Quizá porque era un libro sobre él.

Entonces te quedaste con el breve "Me sorprendió" que te dijo alguna vez...

Sí, porque no hemos hablado más del tema. Por un lado fue un alivio que no haya puesto nada, pero por otro lado me dio cierta tristeza. Hubiera sido bonito ver una nota así sea desaprobatoria (risas).

¿La famosa quema de La ciudad y los perros en el Leoncio Prado terminó siendo una estrategia de marketing del autor?

No, del propio autor no. Más bien del gran editor, muy listo y muy sabio, Manuel Scorza, que en la edición de Populibros, según me contaron, se inventó esta idea. Entonces la gente salió corriendo a comprarlos.

Es curioso porque mencionas que algunos cadetes te dijeron que llevaron sus libros a la hoguera.

Así como mucha gente me dijo: Yo soy el Jaguar. También hubo esto de 'yo llevé mi libro para quemarlo'. Lo que sí se documentó fue que tiraron piedras a la vitrina de una librería. Durante muchos años Vargas Llosa fue una persona non grata. Por eso, uno de los momentos más emotivos es cuando gana el Nobel, regresa al colegio militar, se pone la cristina y marcha. Fue un desagravio luego de 45 años. Nunca entendieron su libro como una ficción.

Julio Villanueva Chang te planteó el tema, cuando era tu profesor de noveno ciclo en la UPC, ¿no?

Escribió en la pizarra: El cadete Vargas Llosa. Y nos dio a elegir entre personajes como Montesinos y Abimael Guzmán. Mi elección fue muy racional. No hubiese podido trasladarme a Arequipa o Huamanga.

Has comentado que es una historia que a Julio le hubiese gustado escribir...

Sí, uno como editor termina encargando temas. He publicado varias cosas que me habrían gustado hacer a mí, pero mi trabajado ha consistido en hacer que esos libros existan. Creo que eso le pasó a él.

A veces uno no termina de entender que un editor tiene desprendimientos de este tipo, y que su labor consiste en producir ideas y reconocer a quién le calzan mejor.

Es verdad. Por eso hay tanto conflicto interno de identidad entre los editores. Es difícil estar en los dos lados. Hay editores que pretenden ser escritores algún día. Y hay otros que se abstienen porque sienten que son mejores encomendando ideas.

¿Cuál eres tú?

Estuve muy peleado con la escritura. Pero ahora que he vuelto a ver mis libros publicados tengo las ganas de empezar otra vez y no parar.

Volviendo a Vargas Llosa. A muchos les costó entender que tuviera una nueva pareja a los ochenta. Supongo que para ti no fue una sorpresa por los cambios radicales que ha hecho a lo largo de su vida.

A esa edad se supone que el amor ya está tapiado, pero ves el espíritu vargasllosiano. Rompe con Cuba, se casa a escondidas con la tía Julia, luego la deja por Patricia. Quiere ser presidente. Pierde y rompe con el Perú. Su vida ha girado alrededor de grandes decisiones, grandes rompimientos y grandes reinvenciones. Hace unos meses lo vi en su casa, en Madrid, y tenía una agenda digna de los Rolling Stones.

Realmente quiere que la muerte lo encuentre escribiendo, ¿no?

Es lo que ha dicho siempre, y creo que así va a pasar. Porque, además, como encima es agnóstico, dice que se muere y se acabó. Entonces está sacándole el jugo a cada minuto. Hay quienes dicen que se convirtió en su propio libro La civilización del espectáculo. Pero creo que él está más allá del bien y del mal. Casi que dijo: ya gané el Nobel, ahora déjenme en paz. Y se le ve muy feliz.