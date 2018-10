Latinoamérica en plastilina

El artista Edgar Álvarez estuvo hace unos días en la frontera de Colombia y Venezuela. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, lo invitó a dar unos talleres de plastilina para los niños de ambas nacionalidades con el fin de estrechar lazos y combatir la xenofobia que por estos días mueve la fibra de muchos, ante la masiva migración de venezolanos a los países del cono sur.

En su mochila ha traído a Lima una familia venezolana. No es una metáfora, realmente carga miniaturas de papá, mamá e hijo, del tamaño de una botella de gaseosa personal, hechas con plastilina y que llevan maletas y bandera amarillo, azul y roja. Las colocó en el puente de la frontera, cuenta, como si realmente lo cruzaran, y las caritas de angustia de los muñecos lograron conmover al menos a un viajero. Y ya está. El arte de Edgar Álvarez hizo efecto.

En eso consiste el trabajo de este bogotano, exproductor en una agencia de publicidad, que de niño hacía monigotes con masa de arepa paisa, y que hoy viaja por el mundo con sus figuras de plastilina que personifican a los sin voz: los refugiados que huyen de la guerra, los campesinos que luchan por sus tierras, los desaparecidos de las dictaduras.

En el arte de Álvarez se unen la sensibilidad social y la libertad creativa. “Yo creo que los artistas tenemos diferentes tipos de sensibilidades, algunos son intimistas, otros piensan en el amor o la naturaleza, pienso que no debe haber ningún tipo de obligación en el arte”, dice.

En su caso, la conciencia social le viene desde la mesa de casa, donde su madre, una izquierdista a rajatabla, entablaba ardientes discusiones con su padre, un reaccionario confeso. Ya de adulto vivió diez años absorbido en la publicidad, casi de espaldas al conflicto interno que desangraba a su país: Colombia.

Hasta que, enamorado, se fue a vivir a los Estados Unidos: “la soledad me hizo más sensible, me interesé más por lo que pasaba en mi país y encontrar nuevas formas para comunicarlo”, dice Álvarez.

Los invisibles

El modelado en plastilina ha sido el vehículo más eficaz para contar historias. El artista les da vida a sus muñecos en cortos audiovisuales en los que cuenta, por ejemplo, el drama de los indigentes callejeros.

Los invisibles es el título de la serie fotográfica y el corto que ha ganado hace poco el premio Excellent International Photographer Award en China, y que está basado en los homeless o sin hogar de las calles de Los Ángeles.

Fue un trabajo que tomó más de un año, pues grabar el movimiento de un hombrecillo de plastilina puede tardar días o hasta semanas dependiendo de la complejidad del encuadre de cámara.

En Los Invisibles vemos a hombres y mujeres arrastrando sus carritos llenos de sus pertenencias, o ancianos durmiendo bajo los puentes o pedazos de cartón, y sufrimos con ellos.

"Yo uso la plastilina como un puente hacia diferentes realidades, es otra forma de comunicar un tema social", dice Álvarez que también tuvo un acercamiento al Perú cuando fuimos azotados en 2017 por el fenómeno de El Niño Costero.

En medio del pánico por las lluvias y los huaycos, una imagen nos remitió a la fuerza de la supervivencia de los peruanos: la de Evangelina Chamarro, una mujer que logró brotar del barro que la arrastraba en el balneario de Punta Hermosa.

Álvarez retrató a Evangelina en plastilina: "La vi en vídeo, en las redes, y me pareció todo un ejemplo de lucha por la vida, una mujer, como se dice en Colombia, "verraca" (valiente). Mucho después la conocí en Chiclayo junto a Máxima Acuña, la defensora ambiental, a quien también hice en plastilina".

Este artista, que ha viajado casi por toda América y Europa con sus miniaturas en plastilina, estará hoy domingo en la Feria del Libro Ricardo Palma en un taller de plastilina para niños (ver programación).

Su próximo proyecto será un corto llamado Memoria, historia de Colombia en construcción, es una realización ambiciosa que contará la historia del conflicto interno en ese país. "Queremos construir memoria, generar el diálogo y empatía, poner al espectador en el zapato del otro", dice.