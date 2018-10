“Sigo en la lucha porque quiero seguir con vida”

Durante una sesión con su terapeuta, tres meses después de denunciar por violencia física y psicológica a su expareja, Lorena Álvarez decidió que sus moretones podían servir para visibilizar otros. No te mato porque te quiero (Planeta, 2018) es una radiografía del negligente sistema de justicia que desampara a las víctimas y además , según dice, un libro sanador. Por ahora, luego de bajar dos tallas de pantalón, conciliar apenas cinco horas de sueño, y cambiar de ruta constantemente, la conductora de televisión ha vuelto a bailar. Un ejercicio de soltura y valentía como este libro.

¿Qué sientes cada vez que suena el intercomunicador?

Cuando no estoy esperando a nadie siento miedo, angustia. Si te adelantabas media hora me hubieras generado una sensación de incertidumbre. Nunca abro la puerta sin saber quién es.

¿Qué representa para ti el 28 de setiembre de 2017?

El día en que decidí recuperar mi libertad, y volver a ser dueña de mí. Ese día también caí en los designios del sistema de justicia, lo que acabó siendo un tormento, uno de los círculos del infierno.

Han pasado diez meses desde tu denuncia y el fiscal aún no se pronuncia.

Mi caso sigue en apelación de garantías. En algo tan ridículo como un papelito que dice que no te puedes acercar a una persona. Es todo lo que hemos podido avanzar.

No utilizaste, como mencionas en el libro, tus privilegios de figura pública.

Me sentía mal saltándome la cola. Como si yo me mereciera más justicia que las otras mujeres. Además, con evidencias objetivas, ¿por qué tenemos que pedir favores cuando la justicia debería estar de nuestro lado? Llegado el momento me generó hasta curiosidad periodística saber cómo era el monstruo por dentro.

Y hallaste una desgracia.

El sistema de justicia es un agresor más. Es lento, burocrático, arcaico, machista y obsoleto en muchos casos. Actúa como un pegalón sometiéndote a sus designios y a sus tiempos sin que puedas defenderte. Pasas de un agresor a otro.

Y eso que tú cuentas con una ventaja: una abogada particular que además es amiga de la familia.

Sí, claro. Alguien que está pendiente. Pero, ¿qué le pasa a esa mujer que ni siquiera le asignaron un abogado de oficio? Esta maraña le cae a todos, pero al final afecta más a los desvalidos. Esa mujer que no tiene para costear a un abogado probablemente duerma con su agresor al lado porque no tiene adónde ir. Por esas personas he escrito este libro. Así nos van a seguir matando.

Antes de desmenuzar al sistema de justicia, ¿es cierto que no piensas ver el noticiero que conduciste el día de la denuncia?

Nunca. Suelo ver mis programas para aprender de mis errores, pero ese programa para mí no existe.

¿Ver la única entrevista que diste en tu canal fue de las cosas más duras en el proceso del libro?

Sí. Fue más fuerte verme en Panorama, porque en Punto Final era yo. Como en los textos trillados de literatura: nunca imaginé estar sentada llorando en televisión en mi canal.

Una de las cosas más alarmantes que cuentas en el libro es que cuando pasaste el peritaje físico en el Instituto de Medicina Legal en La Victoria no hubo ningún protocolo, y te examinó un tipo con palitos de helado.

Fue una experiencia insólita. Una cree que te van a revisar desde el pelo hasta la uña, y el tipo me pedía que le señalara dónde me dolía. Yo me palpaba. Y me revisaba con una literna y sus palitos de helado. Yo me quité la chompa y me quedé en sostén, armándome de valor. Pero me sentí incómoda. No había camilla ni me dieron una bata. Tampoco dejaron que nadie me acompañara. Una está nerviosa y solo pide un poco de empatía.

Y es recién en el noticiero, cuando el coordinador se da cuenta de que tienes un moretón en la rodilla.

Si alguna culpa me queda es esa. ¿Por qué no me quité el pantalón en el peritaje para que me revisaran las piernas, cuando en la denuncia dice que me caí de rodillas? De cosas como esas se valen para decir: Ah, miente. Mentirosa.

Renegaste el hecho de haber usado chalina al momento de la agresión porque no tenías marcas en el cuello. Deseaste que te hubieran hecho más daño para que te creyeran.

Es verdad. En este país no te creen si no hay video y con video te absuelven. Como Eyvi o Juana Mendoza. A ambas las quemaron frente a muchos testigos. Pero también está el caso de Rosa Álvarez. Su conviviente le prendió fuego en su casa, en Tumbes, en el 2016, y hace un mes lo absolvieron de todo cargo. ¿Cuál es el mensaje que le da la justicia a los agresores? No seas como el de Eyvi o el de Juana que lo hicieron en la vía pública. Quémala en la casa. Pégale en el cuarto. Reviéntala en privado. Para la justicia es más lógico que la señora se autoquemó.

Es significativo que tu libro haya entrado a imprenta el día que se conoció el caso de Juana Mendoza. Como si la violencia fuera interminable.

Cada caso es más monstruoso en la crueldad del agresor y en la crueldad del sistema. Eyvi murió a inicios de junio, luego de 38 días de agonía, y el acoso sigue sin tipificarse como un delito en este país. Los hombres pueden seguir acosando a las mujeres con absoluta impunidad.

Otra de tus propuestas es que se acaben los beneficios penitenciarios para todas las sentencias sobre delitos relacionados a violencia contra niños y mujeres.

Quitemos esa prerrogativa de lo suspendido. Si agredes te vas preso el tiempo que te toque. En otros países la prisión suspendida funciona para delitos no violentos como la estafa. Pero cuando eres un peligro para la sociedad debes cumplir una sanción que vaya más allá de poner tu huella digital todos los meses.

Las sanciones disuasivas son una broma. Y, como haces notar, no existe un registro de agresores.

Y además seguimos sin tipificar el maltrato psicológico. Hay que priorizar las cosas, como redistribuir mejor el presupuesto. La Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y el Ministerio de la Mujer tienen que hacer su trabajo, y dejar de pasarse la pelota. Ese ping-pong no nos ayuda. Es como cuando discutimos si debe ser feminicidio u homicidio calificado. Esa discusión que sea para los abogados. Los feminicidios son justicia para mujeres muertas. Tenemos que evitar que casos más leves sucedan. No hay mucha o poca violencia. Hay violencia. Y debemos combatirla.

Otro de los casos que analizas es el de la terramoza violada por sus compañeros de trabajo, donde la fiscal adjunta derivó el caso a Nazca cuando por ley la jurisdicción competente era el destino del bus.

Es inconcebible. Ah, se despertó en Nazca, entonces el caso es de Nazca, cuando es un bus en movimiento. Siempre se culpa a la víctima. Si hubieras dicho que te despertaste en Lima no pasaba nada. Y si ya está claro que fue un error, ¿por qué permiten que la víctima que vive en Lima deba ir a otra ciudad para cada audiencia o peritaje? La violaron dos veces. Al final todo el mundo se indigna, pero solo por un ratito.

Antes de que te pasara lo que te pasó, ¿también fuiste una de esas personas que se indignaban por un ratito?

(Piensa) Eh, sí. Me indignaba pero no terminaba de entender. Pensaba de manera inocente. Creía que cuando dictaminaban prisión preventiva era un cuento de hadas. Pero luego te das cuenta que miles de mujeres denuncian y no pasa nada.

Ahora cada vez que lees una noticia sobre un caso de feminicidio o agresión contra una mujer, ¿cómo lo encaras?

Me hierve la sangre. Sé lo que sufren. Entiendo la indolencia. En algún momento todos pueden ser muy solidarios, pero mañana apoyan el siguiente caso, y se olvidan de ti.

¿Tu cuarto ha vuelto a ser tu lugar favorito?

Sí, lo es.

¿Ya puedes entrar sola a tu casa sin que tu hermano revise los cuartos y los closets?

Ya entro sola a la casa. Es más, justo se van a ir todos el fin de semana, y me van a dejar sola. Es la primera vez desde que pasó. Es una prueba más de algo que sí puedo hacer. Mi casa es un lugar muy hermoso y no dejaré que nadie me lo robe.

Como la tranquilidad de tu hijo. Esta lucha es por ti, por las demás, pero también por él.

Al final todas las personas aprenden con el ejemplo. ¿De qué me sirve decirle a mi hijo que no le pegue a una mujer para que luego vea cómo humillan a su madre? Mi hijo es feliz, y jamás permitiré que nada lo dañe. Protegerlo es lo más importante.

Una de las frases más enfermizas que tu agresor te dijo fue que el dolor purifica.

No sé. No lo calificaría. Solo sé que me lo dijeron. Y que fue el momento en el que dije: Ok, quiero salir viva. Y hasta hoy es mi idea. Sigo en la lucha porque quiero seguir con vida.

¿Por qué no pones el nombre de tu agresor en ninguna parte?

Porque los agresores son miles. No solo es mi historia sino la de muchísimas mujeres. Vivas y muertas. Que luchan o que perdieron la batalla en el sistema de justicia.

El título del libro es otra de las frases escalofriantes producto de otras que se han normalizado como "Si no eres mía no vas a ser de nadie" o "Antes muerta que verla con otro".

La rescataron de las redes sociales cuando ocurrió la denuncia. No había reparado demasiado en qué partes eran llamativas. Recuerdo que se hizo un hashtag con la frase.

Te cuesta decirla, ¿no?

Me cuesta. Ni yo mismo puedo decirla...No te mato porque te quiero. En San Valentín me llegó un meme diciendo: Feliz San Valentín, Lorena, no te mato porque te quiero. Cuando lo vi me convencí aún más de que ese debía ser el título del libro, porque son los límites equivocados bajo los cuales nos movemos.

¿Esperas que Juan Mendoza lea este libro?

El 28 de setiembre cerré mi historia con él. No existe.