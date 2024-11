Resultados LVBP 2024-25 en vivo: sigue los marcadores hoy, lineups, pitchers e incidencias vía Béisbol Play

Los resultados de la LVBP 2024-25 se podrán seguir EN VIVO ONLINE a través de Béisbol Play y con todas las incidencias minuto a minuto gracias a la cobertura de La República Deportes.

Este viernes 8 de noviembre, los aficionados al béisbol venezolano se preparan para vivir la fiesta de los juegos en esta jornada, la cual tendrá enfrentados a los equipos Tigres vs. Bravos. Las emociones estarán divididas también porque los eternos rivales, Leones vs. Magallanes, jugarán un duelo, pero en la ronda eliminatoria del Choque de Gigantes Miami 2024, al igual que Cardenales de Lara y Estrellas Orientales.

¿Cómo terminaron los juegos en la LVBP 2024-25 de la última jornada?

Los juegos del último 7 de noviembre en la LVBP 2024-25 no pudieron desarrollarse con normalidad. El encuentro entre Águilas vs. Caribes terminó 13-4 a favor de los 'Rapaces', pero el de Bravos vs. Tigres se tuvo que suspender debido a las intensas lluvias.Ir a Publicar

Resultados de la LVBP 2024-25. Foto: LVBP/X

¿Cómo va la tabla de posiciones en la LVBP 2024 hoy, 8 de noviembre?

Antes de que inicie la jornada de este viernes 8 de noviembre en la LVBP 2024-25, los Tiburones de La Guaira y Bravos de Margarita siguen liderando los primeros lugares en la tabla de posiciones, mientras que en el tercer lugar ahora es ocupado por Magallanes.