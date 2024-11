Resultados LVBP 2024-25 EN VIVO: juegos de HOY, pitchers, lineups y marcadores ONLINE GRATIS

La LVBP 2024-25 inicia con una jornada de juego este martes 5 de noviembre. Algunos equipos, como los 'Salados', 'Isleños' y 'Rayados', que se verán las caras hoy, buscarán consolidarse en los primeros lugares del torneo, mientras que otros como Caribes de Anzoátegui y los 'Melenudos' intentarán salir de la zona complicada en la que se encuentran, tras un mal arranque en la competición.

Resultados LVBP 2024-25 EN VIVO: sigue el marcador de los juegos de HOY, 5 de noviembre 14:44 ¿Dónde se podrán ver los juegos hoy? El juego de Leones vs. Bravos lo puedes seguir a través de ByM Sport. Mientras que los demás lo podrás sintonizar mediante Canal I y Béisbol Play de manera radial. 14:35 ¿A qué hora inician los juegos de hoy? El juego de Leones y Bravos ya se encuentra en desarrollo. Pero los encuentros de Tiburones vs. Caribes y Águilas vs. Magallanes, se llevarán a cabo hoy desde las 7.00 p. m. (hora de Venezuela). 14:27 ¡Los juegos de HOY!

Por ello, los resultados en la pelota venezolana los podrás seguir EN VIVO ONLINE GRATIS vía Béisbol Play AQUÍ, en La República Deportes. No te pierdas los encuentros de Leones vs. Bravos, Magallanes vs. Águilas, Tigres vs. Cardenales y Tiburones vs. Caribes.

¿Cómo terminó la última jornada en la LVBP 2024-25?

Estos fueron los resultados que se dieron el último lunes 4 de noviembre al finalizar la jornada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2024-25: ganaron los Leones y Magallanes, pero cayeron los Tiburones.

Resultados del lunes 4 de noviembre en la LVBP. Foto: LVBP/X

¿Cómo va la tabla de posiciones en la LVBP 2024-25?

Antes de que comience la jornada de este martes 5 de noviembre en la LVBP 2024-25, los Tiburones de La Guaira siguen liderando la tabla de posiciones con 12 victorias, seguidos de cerca por los Bravos de Margarita con sus 10 triunfos. Más abajo, sin perder de vista el objetivo, los Tigres de Aragua luchan por destronarlos y tienen la misma cantidad de victorias que los Isleños: