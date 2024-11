¿Quién ganó Magallanes vs Tiburones HOY, 31 de octubre, por la LVBP 2024-25? Resultado del juego Navegantes y La Guaira

Mira quién ganó Magallanes vs Tiburones HOY por la LVBP 2024-25 vía Canal I, Beisbolplay y Youtube. La Nave Turca enfrenta a Tiburones en Valencia, rival contra el que pierde por 4-5 en el sexto inning, resultado que no le alcanza para tentar el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones. Los litoralenses tomaron la delantera por medio de las carreras impulsadas por Yasiel Puig y Alcides Escobar, un wild pich y un jonrón solitario de Leonys Martin, lo que le basta para soñar con el bicampeonato del béisbol venezolano. No obstante, los filibusteros equipararon el marcador con un triple remolcador de José Peraza, un lanzamiento descontrolado y una impulsada por Suisbel.

Magallanes vs Tiburones EN VIVO HOY, LVBP 2024-25 22:34 Magallanes vs Tiburones EN VIVO HOY: ¡final y mordida fuerte los Salados! Tiburones derrotan por 7-4 a Magallanes con solidez. 20:58 Magallanes vs Tiburones: ¡alta de la séptima! Alcides Escobar toma turno en la alta de la séptima y Magallanes sigue cayendo por 4-5 ante Tiburones. 20:30 Tiburones vs Magallanes HOY: ¡jonróooon de La Guaira! Sin corredores en las bases, Leonys Martin pega un batazo entre el jardín izquierdo y central que le permite anotar en solitario en la alta del sexto inning. Marcador: LAG 5-4 MAG. 20:24 Navegantes del Magallanes vs Tiburones: 5 entradas completas Con 2 corredores en circulación, Yoel Yanqui pega un roletazo y entrega el tercer out del Magallanes en el primer inning. Así, termina la baja del quinto innng. Marcador: MAG 4-4 LAG. 20:00 Magallanes vs La Guaira HOY: ¡hay juego nuevo en Valencia! Suisbel pega un doble hacia el jardín central y remolca la carrera de Martínez desde la segunda base (baja cuarto inning). Marcador: MAG 4-4 LAG. 19:53 Tiburones vs Navegantes EN VIVO: un wild pitch trae el 4-3 de La Guaira Un wild pitch de Deolis Guerra habilita la carrera de Leonys Martin desde la tercera base (alta cuarto inning). Luego, Wilson García entrega el último out con un fly. Marcador: LAG 4-3 MAG. 19:35 Magallanes vs La Guaira HOY: ¡entra el empate para los turcos! Un wild pitch de Tiburones permite que José Peraza pueda poner las cosas iguales en la baja del tercer inning. Tras esto, Peter O'Brien se poncha tirándole y acaba la entrada. Marcador: MAG 3-3 LAG. VIDEO: BeisbolPlay 19:28 Magallanes vs Tiburones EN VIVO: ¡se acerca la Nave Turca! José Peraza conecta un triple hacia el jardín central y remolca las carreras de Tucupita Marcano y Carlos Rodríguez desde la tercera y primera base, cuando hay un out en la baja del tercero. Marcador: MAG 2-3 LAG. 19:02 Tiburones vs Magallanes HOY: La Guaira pone el 3-0 Escobar vuelve a pegar un sencillo hacia el center field y remolca la carrera de Yasiel Puig desde la segunda base (alta tercer inning). Marcador: LAG 3-0 MAG. VIDEO: BeisbolPlay 18:56 Tiburones vs Magallanes EN VIVO HOY: ¡La Guaira anota el 2-0! Kelvin Melean (robo) puede anotar desde la tercera base tras un sencillo de Yasiel Puig hacia el jardín derecho en la alta del tercer inning. Marcador: LAG 0-2 MAG. 18:49 Magallanes vs Tiburones: 2 entradas completas Luego de que Suisbel se pusiera en circulación por medio de un sencillo, el mismo pelotero es retirado en intento de robo por la segunda base. Así, termina la baja del segundo. Marcador: MAG 0-1 LAG. 18:40 Magallanes vs La Guaira EN VIVO: termina el ataque de Tiburones Con las bases llenas, Leonys Martín se poncha tirándole y entrega el tercer out de Tiburones en la alta del segundo inning. Marcador: MAG 0-1 LAG. Foto: BeisbolPlay 18:28 Tiburones vs Magallanes EN VIVO: ¡entra el 1-0 para La Guaira! En la alta del segundo inning, Alcides Escobar conecta un sencillo hacia el jardín central y remolca la carrera de Wilson García (error de fildeo) desde la segunda base. Marcador: LAG 1-0 MAG. VIDEO: BeisbolPlay 18:20 Magallanes vs Tiburones HOY: finaliza el primer inning sin carreras Con Renato Núñez en la tercera base (doble y wild pitch), Peter O'Brien se poncha tirándole y entrega el tercer out del Magallanes en la baja del primer inning. Marcador: MAG 0-0 LAG. 18:07 Magallanes vs Tiburones HOY: ¡play ball! Ya juegan Magallanes y Tiburones en Valencia. Foto: BeisbolPlay 18:03 Magallanes vs Tiburones EN VIVO: termina el calentamiento Finaliza la entrada en calor. En cualquier momento sonará la voz de play ball. 17:07 Lineup de Tiburones para hoy Este es el lineup de Tiburones. Foto: La Guaira 17:06 Lineup de Magallanes vs Tiburones HOY Rodríguez (CF), Peraza (2B), Núñez (DH), O'Brien (RF), Yanqui (1B), Martínez (LF), Suisbel (3B), Marcano (SS), Nieto (C) y Colina (P). Foto: Magallanes 16:09 Magallanes vs Tiburones HOY: pitchers para el juego 5 Por el lado del Magallanes, Edwar Colina será el abridor, mientras que Ricardo Pinto defenderá la lomita de los salados. 15:11 ¿A qué hora juega Magallanes vs Tiburones hoy? A las 7.00 p. m. de Venezuela y el este de Estados Unidos. 13:42 ¿Dónde ver Magallanes vs Tiburones EN VIVO? En Venezuela, Canal I va a transmitir el juego, mientras que la plataforma de Beisbolplay estará cargo de la televisación vía streaming en todo el país y el resto del planeta.

Averigua quién ganó Magallanes vs Tiburones HOY.

El juego finalmente se lo llevó el elenco de los Salados al derrotar 7-4 a la Nave Turca.