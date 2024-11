Leones vs Caribes HOY por la LVBP 2024-25: el juego del 27 de octubre se pospuso por la lluvia

Los umpires decidieron posponer el juego que iban ganando los Leones por 2-1 en el quinto inning. Marcador no oficial: CAR 2-1 ANZ. Foto: Leones

Este iba a ser el tercer juego de la serie particular entre Leones vs Caribes. Foto: composición LR/Tigres

El juego de Leones vs Caribes HOY por la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) 2024-25 tuvo que posponerse por la lluvia que afectó al gramado del estadio Alfonso 'Chico' Carrasquel. El tercer duelo de la serie particular no pudo reanudarse, ya que los umpires decidieron que se pase para otra fecha. Los melenudos derrotaban por 2-1 a la Tribu tras un fly de sacrificio de Lenyn Sosa en el quinto. Previamente, una remolcada de Romer Cuadrado (sencillo en el cuarto) decretó el empate parcial.

Leones vs Caribes HOY: sigue el juego por la LVBP 2024/25 20:43 Leones vs Caribes EN VIVO: ¡el juego se pospuso! Los umpires decidieron posponer el juego que iban ganando los Leones por 2-1 en el quinto inning. Marcador no oficial: CAR 2-1 ANZ. Foto: Leones 20:14 Leones vs Caribes EN VIVO: el personal de mantenimiento sigue trabajando en el terreno Reportan los Leones del Caracas que el personal de mantenimiento siga haciendo todo lo posible para dejar listo el terreno de juego. Tras esto, los umpires revisarán el mismoFoto: Leones 19:23 Leones vs Caribes HOY: los árbitros revisarán las condiciones del campo de juego A las 8.30 p. m. de Venezuela, los umpires revisarán cuáles son las condiciones del gramado en el estadio 'Chico' Carrasquel. Foto: Caribes 18:27 Leones vs Caribes EN VIVO: así luce actualmente el 'Chico' Carrasquel La lona sigue tendida sobre el diamante del estadio de los Caribes de Anzoátegui debido a que la lluvia no para de caer. Foto: caribesanz / X 17:21 Leones vs Caribes HOY EN VIVO: la lluvia aún no se va Los Leones del Caracas reportan que la lluvia en puerto La Cruz aún no se retira. La lona sigue colocada. 16:23 Leones vs Caribes EN VIVO: el juego se suspende por la lluvia Cuando Leones tenía las bases llenas en la alta del quinto inning, la lluvia se hizo presente. Por tal motivo, el umpire decidió suspender el juego. Marcador: CAR 2-1 ANZ. 16:18 Leones vs Caribes HOY EN VIVO: ¡entra el 2-1 para el Caracas! Un fly de sacrificio de Lenyn Sosa hacia el jardín derecho trae la carrera de Wilfredo Tovar (boleto) en la alta del quinto inning. Marcador: CAR 2-1 ANZ. VIDEO: ByM Sport 16:05 Caribes vs Leones: se termina el ataque de la Tribu Con 2 hombres en circulación, Valera se poncha tirándole y entrega el tercer out de Caribes en la baja del cuarto. Marcador: CAR 1-1 ANZ. 16:02 Caribes vs Leones EN VIVO HOY: ¡la Tribu pone el empate! Un sencillo de Romer Cuadrado hacia el jardín izquierdo impulsa la carrera de Balbino Fuenmayor (doble) en la baja del cuarto inning. Tras esto, hay cambio de pitcher en Leones, que pasa contar con Gudiño en la lomita. Marcador: ANZ 1-1 CAR. 15:39 Leones vs Caribes: 3 entradas completas Monasterio se poncha tirándole y entrega el tercer out de Caribes en la baja del tercero. Leones deja en circulación a Oswaldo Arcia. Marcador: CAR 1-0 ANZ. 15:25 Juego Leones vs Caribes EN VIVO: finaliza el segundo inning El pitcheo de Leones retira en orden a los bateadores de Caribes en la baja del segundo inning. Marcador: CAR 1-0 ANZ. 15:12 Leones vs Caribes HOY: ¡jonróooon de Leones, que toma ventaja! En la alta del segundo, Corredor pega un batazo inmenso entre el jardín y central y la saca del parque. Entra una rayita para Caracas. Marcador: CAR 1-0 ANZ. VIDEO: ByM Sport 15:09 Leones vs Caribes HOY: termina el primer inning sin carreras En la alta del primero, los Leones son retirados de 1, 2 y 3. Luego, Caribes deja en circulación a Astudillo (pelotazo) tras una línea de out de Fuenmayor. Marcador: CAR 0-0 ANZ. 14:56 Leones vs Caribes EN VIVO: ¡play ball! Después de un largo retraso, el juego entre Leones y Caribes acaba de comenzar. 14:34 Leones vs Caribes EN VIVO: el juego se corre para las 3.50 p. m. El inicio del juego entre Leones y Caribes volvió a retrasarse porque el personal de mantenimiento aún sigue trabajando en el terreno. Foto: Leones 14:15 Leones vs Caribes HOY: el juego se pospuso para las 3.30 p. m. El juego entre Leones y Caribes acaba de ser pospuesto para las 3.30 p. m. de Venezuela. Esto se debe a que la grama aún se encuentra húmeda. Foto: Leones 13:36 Lineup de Caribes vs Leones Monasterio (2B), Rodríguez (CF), Astudillo (LF), Buenmayor (DH), Cuadrado (RF), Reginatto (1B), Valera (3B), Genovés (C), Piñero (SS) y Olivero (P). Foto: Caribes 13:35 Lineup de Leones vs Caribes hoy Tovar (3B), Oswaldo Arcia (DH), Sosa (SS), Corredor (1B), Bericoto (RF), Ortiz (LF), Castro (2B), Tocci (CF) y Francisco Arcia (C). Foto: Leones 13:33 ¿Cómo va la serie particular entre Leones vs Caribes? Hasta este momento, Caribes lidera la serie por 1-0, luego de ganar el primer juego entre ambos. Cabe recordar que el partido del 26 de octubre está pendiente. 12:35 ¿Cómo van Leones y Caribes en la tabla de posiciones? Los Leones del Caracas marchan actualmente en la sexta posición de la tabla, con 5 victorias y 7 derrotas. Por su parte, los Caribes son cuartos con récord de 6-6. Foto: LVBP 11:24 ¿Cuándo se jugará el juego de Leones vs Caribes suspendido ayer, 26 de octubre? A través de sus redes sociales, los Leones del Caracas informaron que el juego ante Caribes de Anzoátegui interrumpido ayer, 26 de octubre, ha sido reprogramado para el mes de noviembre, con fecha exacta aún por determinar. 10:09 ¿A qué hora juegan Leones vs Caribes HOY, 27 de octubre? El juego de Leones del Caracas vs Caribes de Anzoátegui iniciará a las 3.00 p. m. (hora venezolana). 10:08 ¿Dónde ver Leones vs Caribes HOY, 27 de octubre? El juego de Leones vs Caribes será transmitido por la señal de ByM Sport. 10:08 Leones vs Caribes EN VIVO: pitchers para HOY, 27 de octubre - CAR: Ronnie Williams

- ANZ: Gabriel Aguilera.

Cada detalle del juego entre Leones vs Caribes HOY, en el cierre de la tercera semana de ronda regular, lo podrás ver en La República Deportes.

ByM Sport va a transmitir el enfrentamiento por televisión en Venezuela, mientras que Beisbolplay (streaming) hará lo propio en todo el mundo.

A las 3.50 p. m. de Venezuela, Leones vs Caribes van a verse las caras por la LVBP este 27 de octubre. Estos son los horarios para el resto de países de la región:

República Dominicana, Puerto Rico, USA (Miami): 3.50 p. m.

Colombia, Perú, Panamá, USA (Texas): 2.50 p. m.

Centro de México, Nicaragua: 1.50 p. m.

México (Pacífico), USA (California): 12.50 p. m.

Argentina, Brasil: 4.50 p. m.

Los Leones han sido muy criticados en los primeros juegos. Foto: Leones

Orden al bate de los Leones. Foto: Leones

Así forman los Caribes. Foto: Caribes

A falta del resultado del segundo juego de la serie particular, Caribes lidera por 1-0 el mano a mano contra Leones. El primer triunfo de los aborígenes fue por 8-7 y ocurrió en el Monumental Simón Bolívar.

Caribes quiere seguir haciendo del 'Chico' Carrasquel su fortín. Foto: Caribes

