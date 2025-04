Este domingo 13 de abril, Sporting Cristal derrotó 1-0 a Cusco FC en el Rímac por la fecha 8 de la Liga 1 2025. Con un solitario tanto de Martín Távara, los rimenses volvieron a la senda del triunfo tras la abrupta salida de Guillermo Farré. El DT argentino había acumulado cinco derrotas en seis partidos y su proceso era insostenible. Por ello, la directiva celeste decidió cesarlo. Al término del compromiso ante los cusqueños, Irven Ávila se pronunció sobre la situación que atraviesa el equipo.

El histórico delantero de Cristal aseguró que el plantel se encuentra dolido por la salida de Guillermo Farré. Si bien reconoce que el presente del conjunto no es el mejor, sostuvo que no el entrenador no tiene toda la responsabilidad.

Irven Ávila habló sobre la salida de Guillermo Farré de Sporting Cristal

En zona mixta, Irven Ávila contó cómo tomó el grupo la salida de Farré. En principio, señaló que todos están apenados porque el DT era un gran profesional y mejor persona. Sin embargo, aceptan parte de la culpa del momento del club porque son los propios jugadores quienes compiten los 90 minutos en el terreno de juego.

"Muy apenados. Somos conscientes que el 'profe' es un gran profesional, una gran persona. Somos conscientes también que cuando las cosas no marchan bien, la primera cabeza que vuela es la del entrenador. Estamos apenados por eso. No es solamente la culpa del 'profe', somos nosotros también los que nos paramos ahí y ponemos la cara. Muy dolido por todo lo que ha pasado", declaró.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal?

Luego de derrotar por la mínimo a Cusco FC, Sporting Cristal deberá visitar a Alianza Atlético de Sullana por la jornada 9 del Torneo Apertura. Este cotejo está pactado para jugarse el próximo sábado 19 de abril, a partir de las 3.30 p. m. El choque se disputará en el Campeones del 36.