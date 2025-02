Los hinchas de Sporting Cristal recibieron una mala noticia. En las últimas horas, se confirmó que Gustavo Cazonatti, mediocampista brasileño, se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y se estará fuera de las canchas entre 10 y 11 meses aproximadamente, por lo que se acabó su participación en la Liga 1 de esta temporada.

Tras este lamentable suceso, el futbolista de 28 años publicó un desgarrador y emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que enfatizó que viene atravesando el "momento más difícil" de su carrera.

"Sin duda, es el momento más difícil de mi carrera, quiero agradecer los mensajes de apoyo que he recibido en los últimos días. No ha sido fácil, pero el cariño de todos me ha hecho sentir bien en este momento tan difícil. Trabajaré duro para volver lo más pronto posible, y aún más fuerte en la búsqueda de nuestros objetivos. ¡Muchas gracias!", escribió el mediocampista de Sporting Cristal en Instagram.

Gustavo Cazonatti compartió sentido mensaje en sus redes sociales. Foto: captura/Instagram

¿Qué dice el comunicado de Sporting Cristal sobre Gustavo Cazonatti?

A través de un comunicado, Sporting Cristal brindó detalles de la lesión que presenta el brasileño Gustavo Cazonatti y confirmó que tendrá que ser operado. De acuerdo al parte médico, el jugador presenta un daño en la zona del menisco y el ligamento cruzados de su rodilla derecha.

"Luego de sufrir una lesión durante el partido contra Sport Boys el pasado fin de semana, nuestro futbolista Gustavo Cazonatti fue sometido a diversas evaluaciones por el Departamento Médico de Sporting Cristal. Las primeras pruebas descartaron un daño óseo, pero se ha confirmado un compromiso ligamentario y meniscal en la rodilla derecha, por lo cual será intervenido quirúrgicamente. Continuaremos informando sobre su evolución", detallaron en el escrito.