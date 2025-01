Faltan pocas horas para ver a Lionel Messi en el campo del Monumental para enfrentar al conjunto de Fabián Bustos en un amistoso internacional. El esperado encuentro entre Universitario de Deportes vs Inter Miami, que contará con la presencia del astro argentino, promete ser un evento inolvidable. Este compromiso se disputará este 29 de enero en Lima y se confirmó que, en el caso de un empate, se definirá el ganador mediante una tanda de penales por un peculiar motivo.

Pol Liza, organizador del evento, anunció que el partido comenzará a las 8.00 p. m. y que, además de la acción en la cancha, habrá un espectáculo musical que amenizará la previa y el entretiempo. La gran expectativa provocó que se agoten la mayoría de las entradas, ya que quedan solo algunas zonas disponibles para los aficionados.

La curiosa razón por la que habrá penales en el 'U' vs Inter Miami si acaba en empate

La inclusión de penales como criterio de desempate generó gran interés. Liza explicó que esta decisión se tomó tras observar que, en partidos anteriores, hubo empates sin goles y se busca asegurar que el público disfrute de un espectáculo emocionante. Así, si el marcador se mantiene igualado al final del tiempo reglamentario, los equipos se enfrentarán en una serie de disparos desde los 12 pasos.

"Vienen a competir, si le meten el primero al Inter, no creo que se dejen, van a despertar al león. En este partido sí o sí hay un ganador, si terminan empates, habrá penales. Hubo una gira, donde hubo dos o tres empates, que no hubo goles, a partir de ahí vino esa regla, cómo no va a haber goles, entonces van a ver goles como sea", detalló el organizador del evento en el programa de YouTube 'Y uno feliz'.

Inter Miami ganó 3-2 en la vía de penales a América de México en su último amistoso. Foto: Inter Miami/X

Inter Miami parte con ventaja sobre Universitario si hay definición por penaltis

Inter Miami, que cuenta con estrellas como Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets, se prepara para un nuevo desafío, fortalecido por su reciente experiencia en una tanda de penales. El equipo estadounidense, el último sábado 18 de enero, se enfrentó a América de México en un amistoso que culminó en una emocionante definición desde los 12 pasos.

El encuentro, realizado en el Allegiant Stadium, dejó a Inter Miami con una victoria de 3-2 en la definición por penales. A pesar de que Messi no participó en los remates, el equipo mostró una notable capacidad para manejar la presión en momentos decisivos.

Por otro lado, Universitario de Deportes no ha tenido la misma suerte en este tipo de situaciones. Su última tanda de penales se remonta a 2019, cuando fue eliminado por Deportivo Coopsol en la Copa Bicentenario.

Universitario vs Inter Miami: posibles alineaciones

La alineación del Inter Miami para este amistoso sigue siendo tema de especulación, aunque ya hay pistas sobre la estrategia que empleará Javier Mascherano. Lionel Messi lideraría el ataque junto a Luis Suárez, mientras que Sergio Busquets y Jordi Alba también tendrían minutos en el equipo titular.

Con la formación de Inter Miami en mente, Fabián Bustos alinearía un equipo similar al que salió bicampeón en el año de su centenario. Este duelo amistoso será una gran forma de evaluar a sus más recientes jales.