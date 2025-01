Partidos de hoy, domingo 19 de enero del 2025: horarios y canales para ver fútbol en vivo

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? | HOY, domingo 19 de enero de 2025, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Serie Río de La Plata, Serie Colombia) y Europa (Premier League, LaLiga y Serie A) por las señales de canales como ESPN, DSports, o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por el fútbol europeo, destacan los cruces Ipswich vs Manchester City, en Inglaterra, Real Madrid vs Las Palmas, en España e Inter vs Empoli en Italia. Entre los amistosos que están programados en Sudamérica resaltan el Sporting Cristal vs Universidad Católica de Chile por la Tarde Celeste 2025, y el encuentro amistoso entre las selecciones sub 17 de Perú vs Chile.

Partidos de hoy, Premier League

Everton vs Tottenham | 9.00 a. m. (Perú y Colombia) | ESPN, Disney Plus Premium

Manchester United vs Brighton | 9.00 a. m. (Perú y Colombia) | Disney Plus Premium

Nottingham Forest vs Southampton | 9.00 a. m. (Perú y Colombia) | Disney Plus Premium

Ipswich vs Manchester City | 11.30 a. m. (Perú y Colombia) | ESPN, Disney Plus Premium

Partidos de hoy, LaLiga

Real Madrid vs Las Palmas | 10.15 a. m. (Perú y Colombia) | DSports

Partidos de hoy, Serie A

Inter vs Empoli | 2.45 p. m. (Perú y Colombia) | ESPN, Disney Plus Premium

Partidos de hoy, amistosos internacionales

Sporting Cristal vs Universidad Católica (Tarde Celeste 2025) | 3.00 p. m. (Perú) | L1 Max

Perú vs Chile Sub 17 | 5.00 p. m. (Perú) | Por definir

Partidos de hoy, Liga MX

Querétaro vs Pumas | 6.00 p. m. (Perú y Colombia) | Caliente TV

Partidos de hoy, Serie Colombia

Millonarios vs América de Cali | 5.00 p. m. (Perú y Colombia) | Disney Plus

Partidos de hoy, Serie Río de la Plata