El último martes 14 de enero, Universitario de Deportes disputó su primer partido del 2025. El equipo de Fabián Bustos derrotó 3-1 a Junior de Barranquilla en un amistoso por la Serie Colombia 2025. Yuriel Celi, Gabriel Costa y Diego Churín fueron los encargados de darle el triunfo al equipo crema, que ahora se medirá ante Once Caldas por el mismo torneo. Uno de los futbolistas que tuvo que salir durante el juego ante el Tiburón por un golpe fue Matías Di Benedetto.

En las últimas horas, se conoció que otro jugador en la 'U' también se encuentra sentido. Se trata de Rodrigo Ureña, quien no participó en el amistoso frente a Junior de Barranquilla.

Matías Di Benedetto y Rodrigo Ureña se encuentran lesionados en Universitario

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el defensa central Di Benedetto presentaría una fisura de cartílago en la nariz. No obstante, precisó que le realizarán los exámenes oficiales este miércoles 15 y a partir de ello se conocerá con exactitud lo que tiene.

En el caso de Rodrigo Ureña, el mediocampista no se encuentra en óptimas condiciones y es duda su participación en el siguiente amistoso frente a Once Caldas. El jugador chileno se habría sentido durante los entrenamientos de la pretemporada 2025.

"Sobre Matías Di Benedetto: pareciera que sufrió una fisura de cartílago en la nariz, pero aún no es un diagnóstico oficial porque mañana se le harán los estudios correspondientes. De ser eso, en la interna creen que con una protección puede jugar el torneo. Sobre Rodrigo Ureña: Van a ver cómo está evolucionando pero si no está al 100% no se le arriesgará para el siguiente amistoso", escribió Peralta en su cuenta oficial de X.

¿Cómo quedó el Universitario vs Junior por la Serie Colombia 2025?

El conjunto estudiantil se impuso por 3-1 al Tiburón. El primer gol lo anotó Yuriel Celi y luego apareció Gabriel Costa para aumentar el marcador. Después, Deiber Caicedo descontó para Junior de Barranquilla; sin embargo, el tanto no alcanzó, ya que sobre el final del partido el delantero Diego Churín puso el tercero para el elenco merengue.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

El siguiente cotejo del equipo que dirige Fabián Bustos será ante Once Caldas por la Serie Colombia 2025. El encuentro está programado para el próximo sábado 18 de enero y será transmitido por la plataforma streaming Disney Plus.