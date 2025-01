El periodista deportivo Giancarlo Granda expresó de forma enérgica su descontento con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ante la posibilidad de que el colombiano Hernán Darío Gómez reemplace a Jorge Fossati como el nuevo técnico de la selección peruana. El popular ‘Flaco’ criticó que se contactara a un entrenador “totalmente desfasado” y dio un breve repaso sobre su antecedente más cercano para respaldar su opinión.

La incertidumbre sobre el futuro de Jorge Fossati habría llevado a la FPF a considerar a Gómez como un posible reemplazo. Sin embargo, Granda no se mostró convencido de esta decisión y no escatimó en críticas hacia la FPF, al sugerir que están tomando decisiones equivocadas.

Giancarlo Granda critica la posible llegada de Hernán Goméz a la selección peruana

Durante la emisión de Nacional Deportes, Giancarlo Granda se mostró muy indignado sobre la posibilidad de que Hernán Darío Gómez sea el candidato de la FPF para reemplazar a Jorge Fossati al frente de la selección peruana. Según el ‘Flaco’, designar al ‘Bolillo’ sería un retroceso, por lo que instó al máximo ente del fútbol nacional a reconsiderar su decisión y a buscar otros nombres.

“No sean malos. ¿Alguien puede revisar el antecedente del ‘Bolillo’ Gómez? De verdad, me hacen renegar. Vayan a buscar técnicos con actualidad, él está de capa caída, no va a cambiar nada. Traigan a un técnico que trabaje. Lo digo con todo respeto porque el ‘Bolillo’ Gómez es un técnico que no tiene actualidad”, apuntó Granda.

“Su último equipo fue el Águilas Doradas, en ninguno de los últimos equipos pasa más del 40% de efectividad. Busquen técnicos con actualidad, Dios mío. De verdad les digo, están haciendo las cosas al revés. O sea, la FPF tiene la misma plata que UTC para pagarle a un técnico”, añadió el periodista.

Alternativas viables

En lugar de Gómez, Giancarlo Granda propuso nombres como Hernán Crespo, Gabriel Heinze y Gustavo Álvarez como opciones más adecuadas para dirigir a la selección. Incluso señaló que en el Perú hay una opción mejor para tomar la batuta de la Bicolor, pese a que los hinchas de Universitario se puedan molestar: Fabián Bustos.

“No es por menospreciar a UTC, porque ahí sí me parece un salto de calidad traer a ‘Bolillo’ Gómez, pero a la selección peruana no, no seas malo. Apunten a un técnico con actualidad. Yo sé que es difícil, porque en la FPF no quiere venir nadie, pero intenten buscar a Hernán Crespo, Heinze, Dudamel, Gustavo Álvarez”, señaló.

“Están trayendo un técnico totalmente desfasado, un poco de respeto a la selección peruana. Lo digo con todo respeto. Antes del ‘Bolillo’ Gómez, traigo a Fabián Bustos a Perú. Y no lo traen porque son desfasados, sino porque son baratos”, aseveró.

Granda concluyó su intervención con un llamado a la FPF para que busque entrenadores que hayan demostrado su capacidad en el ámbito internacional. “Me indigna que la FPF quiera un técnico que no tiene actualidad para dirigir a la selección peruana. ¿Va a revolucionar el fútbol nacional un DT que dirigió al décimo cuarto de Colombia?”, cuestionó, con lo que instó a la federación a tomar decisiones más acertadas en el futuro.