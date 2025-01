La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha estado en conversaciones con Jorge Célico para que asuma el cargo de director técnico de la selección sub-20. Sin embargo, las negociaciones no han llegado a un acuerdo definitivo. A continuación, te contamos los detalles de esta situación.

El pasado 9 de enero, el periodista Gustavo Peralta reveló que la FPF inició negociaciones con Célico tras la renuncia de 'Chemo' del Solar, quien se mantendrá al mando del equipo nacional hasta el Sudamericano Sub-20 que se llevará a cabo en Venezuela. A pesar de las conversaciones, un comunicado oficial indicó que no se alcanzó un acuerdo, y la FPF ha decidido tomarse un tiempo para elegir al nuevo entrenador.

La trayectoria de Jorge Célico

Jorge Célico es un entrenador con una notable trayectoria en el fútbol de menores. Con la selección ecuatoriana, logró consagrarse campeón del Sudamericano Sub-20 y alcanzó el tercer puesto en el Mundial Sub-20 de 2019. Su experiencia no se limita a la selección, ya que también ha dirigido a clubes destacados en el continente, como Huracán, El Nacional, Universidad Católica de Ecuador y Barcelona SC. Además, tiene experiencia en el fútbol peruano, habiendo sido director técnico de Deportivo Garcilaso.

Selección ecuatoriana sub-20

El Nacional

Barcelona SC

Deportivo Garcilaso

Universidad Católica de Ecuador.

PUEDES VER: Canal confirmado de Universitario vs Junior por el primer amistoso del club crema en pretemporada

El deseo de Célico de dirigir a Perú

En una entrevista con Infobae, Jorge Célico expresó su interés en ser el director técnico de la selección peruana, especialmente en un momento en que los resultados no acompañaban a Juan Reynoso. Célico manifestó que asumir el cargo sería un reto motivador, aunque mostró respeto por el comando técnico en ese momento. “¿Cómo no me va a gustar? Me encantaría, pero ahora tengo mucho respeto por el comando técnico de la selección de Perú”, comentó Célico, quien también destacó la buena relación que tuvo con el cuerpo técnico de la selección durante una convivencia en Arequipa.

La FPF continúa evaluando sus opciones para el nuevo director técnico de la selección Sub-20, mientras que Jorge Célico se mantiene como una figura relevante en el ámbito del fútbol juvenil.

Jorge Célico y la vez que dejó un duro comentario sobre el fútbol peruano

Jorge Célico conoce el fútbol peruano, puesto que pasó por la Liga 1 en la temporada 2023 cuando dirigió a Deportivo Garcilaso. Además, en su última temporada en Universidad Católica de Ecuador, tuvo la oportunidad de dirigir a Kevin Quevedo.

En base a su conocimiento y experiencia en nuestro balompié, Célico dejó un duro comentario sobre el fútbol peruano y lo comparó con el ecuatoriano: "El fútbol es menos que aquí. La competitividad de Perú es menor a pesar de ser un país terriblemente futbolero. He ido a estadios de Alianza Lima y Universitario que están llenos, lo cual es impresionante".