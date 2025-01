Unión Santa Fe vs U. Católica EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la Serie Río de La Plata?

Unión Santa Fe vs U. Católica se llevará a cabo desde las 7.00 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Unión Santa Fe vs Universidad Católica se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 11 de enero por la Serie Río de La Plata. El encuentro, válido por la fecha 1 del torneo, se llevará a cabo en el Estadio Luis Franzini, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora uruguaya). La transmisión estará a cargo de Disney Plus. Además, podrás seguirlo ONLINE y GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Universidad Católica va por todo y, en su primera prueba internacional de la pretemporada, enfrenta al noveno de la temporada anterior del fútbol argentino para empezar a probar sus nuevos refuerzos.

Unión Santa Fe vs Universidad Católica: ficha del partido

Partido Unión Santa Fe vs Universidad Católica ¿Cuándo? Sábado 11 de enero 2025 ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora uruguaya) ¿En qué canal? Disney Plus ¿Dónde? Estadio Luis Franzini

¿A qué hora ver Unión Santa Fe vs Universidad Católica?

En territorio peruano, el choque entre Unión Santa Fe vs Universidad Católica por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata se disputará desde las 7.00 p. m. Si estás en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 6.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Unión Santa Fe vs Universidad Católica?

La transmisión del Unión Santa Fe vs Universidad Católica por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata solo estará disponible por Disney Plus. El compromiso no estará disponible por TV en nuestro país.

¿Cómo ver Unión Santa Fe vs Universidad Católica?

Si deseas ver Unión Santa Fe vs Universidad Católica ONLINE y GRATIS, podrás verlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del cotejo.

¿Dónde jugarán Unión Santa Fe vs Universidad Católica?

Unión Santa Fe vs Universidad Católica se llevará a cabo en el Estadio Luis Franzini, ubicado en la ciudad de Montevideo. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 16.000 espectadores.