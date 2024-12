Ricardo Gareca es considerado uno de los técnicos más importantes de la historia de la selección peruana. Luego de ponerle fin a su ciclo, el experimentado entrenador se animó a recordar su paso por la Bicolor y sorprendió al mencionar la peculiar metodología que utilizaba para mejorar el rendimiento de sus futbolistas.

Hace algunas semanas, el propio Yoshimar Yotún mencionó que el 'Tigre' lo comparaba con Toni Kroos, histórico del Real Madrid. Sin embargo, el volante de Sporting Cristal no fue el único jugador con el que el DT aplicó esta estrategia.

Ricardo Gareca comparaba a Cueva con Eriksen

En una reciente entrevista con 'A Presión', Ricardo Gareca mencionó que al comparar a Yotún con Kroos buscaba que el mediocampista peruano se concentre más y evite perder balones.

“Lo que le quería hacer entender a Yotún es que este nivel se puede alcanzar y que él tenía volumen. El mismo volumen de Kroos lo tenía él. Kroos tocaba 80 veces la pelota y Yotún tocaba 80 veces la pelota. Lo que pasa es que Kroos no la perdía nunca y Yotún sí la perdía en un porcentaje alto (...) Le hacíamos entender que él la perdía inocentemente y tenía que concentrarse más”, explicó.

Por otra parte, el ahora técnico de la selección chilena reveló que a Christian Cueva lo comparaba con el danés Christian Eriksen, jugador que derrotó a Perú en la fase de grupos del Mundial 2018.

"Eriksen corría igual que Cueva. La misma cantidad de dinámica, solo que tenía más pase gol. Era llevarlo (a Cueva) a ese nivel. Que él entienda que debe tener pase gol, pisar el área y hacer goles. Cuando el jugador empieza a entender y ver que hay una similitud… Muchas veces la prensa marca una diferencia muy grande, que no es tal, por lo menos para mí", indicó.

“Pareciera que aquel que no va a Europa tiene una diferencia muy grande. Y a veces la diferencia son detalles, a los que hay que prestarles atención. En general van los mejores jugadores a Europa, pero lo que se quedan no es que están muy abajo. En algunos casos son muy parecidos. Hay que cuidar determinados detalles, que cuando los jugadores empiezan a entender… bueno, no hay tanta diferencia y se puede competir. Cuando un equipo funciona a nivel colectivo, se puede competir con cualquier selección”, concluyó.

Eriksen es uno de los referentes de la selección de Dinamarca. Foto: AFP

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre el presente de Christian Cueva?

Actualmente, Christian Cueva se encuentra muy lejos del nivel que lo llevó a brillar con la selección peruana. Al ser consultado sobre la situación de 'Aladino', quien fue noticia por temas extradeportivos, el entrenador de 66 años remarcó que en su momento tuvieron que estar encima de él para sacar su mejor versión.

"Eso es algo que hay que preguntárselo a él. Necesita permanentemente que alguien esté encima. A nosotros como cuerpo técnico nos interesa mucho. Es un muchacho leal y tiene que arreglar sus cuestiones personales, porque es algo muy privado de cada persona. Teníamos que estar encima de él para que pueda tomar sus propias decisiones, porque lo veíamos muy clave para el país y la selección", sostuvo.