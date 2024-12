Fabián Bustos fue el encargado de direccionar a Universitario rumbo al bicampeonato en su centenario. El DT llegó este 2024 y encontró rápidamente el sistema de su equipo y los resultados lo acompañaron en la temporada. Su buena labor en la Liga 1 lo llevó a ser pretendido por Belgrano de Argentina para la próxima campaña.

No obstante, el entrenador no recaló en el conjunto cordobés y continuó su vínculo con la institución merengue. Días después, Jean Ferrari habló sobre estos rumores que giraron alrededor del técnico y reveló que tuvieron una charla en la que Bustos le dejó en claro su compromiso con la 'U'.

¿Qué conversó Jean Ferrari con Fabián Bustos en medio de su posible salida a Belgrano?

En una reciente entrevista para el programa 'Denganche', Jean Ferrari habló sobre la presunta salida de Fabián Bustos de Universitario. El administrador merengue contó que el DT argentino le confirmó que no se iba a mover de la 'U'.

"Fabián tiene 1 año más de contrato. Esto nosotros lo conversamos al regreso de las vacaciones. Cuando vi opiniones diciendo que Fabián tiene la posibilidad (de irse), todo era mentira. Él había recibido ofertas directas, pero él habló conmigo y me dijo que no se movía jamás, imposible", señaló.

Asimismo, contó que no solo tuvo la oferta de Belgrano, sino que otros equipos también hablaron con Bustos directamente. Sin embargo, el estratega no concebía la idea de dejar Universitario porque se siente realmente cómodo en el club.

"Me mencionó los equipos que lo habían llamado directamente a él. Le han tocado la puerta varios equipos. Él tiene un compromiso con la institución que lo pinta de cuerpo entero. Deja en claro que es una persona íntegra y eso nos llena de satisfacción. No solo tenemos un gran profesional, sino también a una gran persona", contó.

"Nosotros teníamos la tranquilidad y sabíamos que, más allá de todo lo que se estuvo diciendo, no era verdad. Nosotros estábamos tranquilos porque él mismo nos dijo que no se movía", añadió.

Finalmente, Ferrari explicó por qué Bustos no se iba de la 'U' y comparó su estadía con la de su etapa en Barcelona SC. "Me puso el ejemplo de Barcelona SC. Me dijo que ahí tenía todo, estaba comodísimo, y le movió el piso irse a un equipo de Brasil. Más allá de que con Santos hizo una buena campaña, no tuvo eso que sí lo tuvo con Barcelona SC, y hoy la 'U' se lo da", finalizó.

¿Por qué se cayó el traspaso de Fabián Bustos a Belgrano?

El periodista Gustavo Peralta remarcó que, si bien el conjunto de Córdoba lo quería sí o sí, Bustos declinó la propuesta del Pirata porque priorizó seguir al mando del actual monarca del fútbol peruano.

"Fabián Bustos tuvo opciones concretas de clubes del extranjero, entre ellas la de Belgrano que lo quería sí o sí, pero el técnico argentino dijo que no priorizando seguir en Universitario de Deportes. Ante eso, el club de Córdoba fue por otro técnico", escribió en su cuenta de X.