Universitario enfrentará por primera vez a una selección para la Noche Crema y la elegida por la directiva fue Panamá, país del cual nació uno de los futbolistas extranjeros más queridos por la afición de la 'U': Alberto Quintero. El extremo canalero jugó durante 6 temporadas en tienda merengue, en las que consiguió el título del Apertura en 2020. Por ello, no solo la hinchada exige que sea convocado a su combinado patrio, sino también el periodista panameño Álvaro Martínez se suma a dicho pedido.

A través de sus redes sociales, el último lunes 23 de diciembre, el conjunto merengue sorprendió al anunciar que el rival de la Noche Crema 2025 será la selección de Panamá, mundialista en Rusia 2018 y país de 'Chiquitín'. El cuadro de Ate no enfrenta a un combinado nacional desde 1982, cuando tuvo un amistoso ante El Salvador.

Periodista panameño pide la convocatoria de Quintero para la Noche Crema

El comunicador canalero Álvaro Martínez, al enterarse del inusual rival de su selección, no dudó en pedir el llamado de 'Negritime' para que reciba un homenaje de la institución estudiantil e incluso lo llamó "ídolo de Universitario".

El periodista panameño Álvaro Martínez pide la convocatoria de Alberto Quintero para la Noche Crema. Foto: captura de X/Álvaro Martínez

"Alberto Quintero debería ser el primero de la lista de Panamá para enfrentar a Universitario de Deportes. Los homenajes se hacen en vida y 'Negrito' todavía tiene gasolina en el tanque. Hay muchos argumentos para llamarlo: es ídolo de Universitario, es la Noche Crema y la gente lo quiere, tiene nivel para rendir en la selección y como homenaje. Se lo merece", apuntó en su cuenta de X.

El comunicador Álvaro Martínez llamó "ídolo de Universitario" a Alberto Quintero. Foto: captura de X/Álvaro Martínez

Hinchas de Universitario piden a Alberto Quintero para la Noche Crema 2025

Aunque el rival en la noche de presentación del plantel crema es inesperado, los hinchas de la 'U' lo recibieron gratamente por el recuerdo de los panameños que vistieron la camiseta merengue, entre ellos Alberto Quintero, quien jugó en el equipo del 2017 al 2022 y del cual esperan su presencia en el Monumental para el 24 de enero. Asimismo, pidieron homenajear a Luis Tejada.

"The last dance. Hay tanto que agradecerle a 'Chiquitín'. Ojalá esté en este partido", "Viene Panamá y ¿vuelve él? Con el rival confirmado en la Noche Crema, solo pensamos en algo: el regreso de Alberto Abdiel Quintero Medina. La luchó tanto, pero no pudo y se merece un último baile en el Monumental... ¡Te esperamos en casa, 'Chiquitín'!", "¡Hay tanto por aplaudir a 'Chiquitín' y a la memoria del 'Panita' Tejada! Ese par de seleccionados panameños que vistieron la sagrada camiseta crema", "El regreso de 'Chiquitín', the last dance", "Homenaje al 'Pana' Tejada y 'Chiquitín'. Reconocimiento a jugadores que buscaron un título con la institución y lo dieron todo", expresaron algunos hinchas en las plataformas sociales.

¿Cuándo juegan Universitario vs Panamá por la Noche Crema 2025?

El inédito cruce entre el elenco crema y el conjunto canalero se llevará a cabo el próximo viernes 24 de enero, desde las 8.30 p. m. (hora peruana y panameña), en el Estadio Monumental U Marathon.