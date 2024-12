Desde que se instauró la Noche Crema en 2006, diversos clubes enfrentaron a Universitario en el Estadio Monumental. Sin embargo, para la edición de 2025, el club sorprendió a toda la afición con el rival que tendrán el próximo viernes 24 de enero: nada menos que la selección de Panamá. De inmediato, en redes sociales la hinchada de la 'U' realizó un pedido especial: la convocatoria de Alberto Quintero al equipo canalero para que retorne al sitio que fue su hogar durante 6 temporadas.

La última vez que el conjunto merengue enfrentó a una selección nacional en un amistoso fue el 31 de marzo de 1982 ante El Salvador, encuentro que ganó 2-1 con goles de José Zapata y Leonardo Rojas. Ahora, Panamá pisará el Coloso de Ate para visitar a Universitario en una noche especial en la que presentará a su plantel para buscar el tricampeonato y pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Hinchas de Universitario piden a Alberto Quintero para la Noche Crema 2025

Si bien el rival en la noche de presentación del plantel crema es inesperado, los hinchas de la 'U' lo recibieron gratamente por el recuerdo de los panameños que vistieron la camiseta merengue, entre ellos Alberto Quintero, quien jugó en el equipo del 2017 al 2022 y del cual esperan su presencia en el Monumental para el 24 de enero. Asimismo, pidieron homenajear a Luis Tejada.

"The last dance. Hay tanto que agradecerle a 'Chiquitín'. Ojalá esté en este partido", "Viene Panamá y ¿vuelve él? Con el rival confirmado en la Noche Crema, solo pensamos en algo: el regreso de Alberto Abdiel Quintero Medina. La luchó tanto, pero no pudo y se merece un último baile en el Monumental... ¡Te esperamos en casa, 'Chiquitín'!", "¡Hay tanto por aplaudir a 'Chiquitín' y a la memoria del 'Panita' Tejada! Ese par de seleccionados panameños que vistieron la sagrada camiseta crema", "El regreso de 'Chiquitín', the last dance", "Homenaje al 'Pana' Tejada y 'Chiquitín'. Reconocimiento a jugadores que buscaron un título con la institución y lo dieron todo", fueron algunos de los comentarios en las plataformas sociales.

Alberto Quintero anotó 33 goles en su paso por Unievrsitario. Foto: Universitario/X

¿Cuáles son los números de Alberto Quintero con Universitario?

El panameño Alberto Quintero jugó 175 partidos con Universitario (Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana). En total, marcó 33 goles y dio la misma cantidad de asistencias. Igualmente, recibió 26 tarjetas amarillas y solo fue expulsado en 3 ocasiones a lo largo de los 6 años en los que estuvo en Ate. Con los merengues consiguió el Apertura 2020.

¿Cuándo juegan Universitario vs Panamá por la Noche Crema 2025?

El inédito cruce entre el elenco crema y el conjunto canalero se llevará a cabo el próximo viernes 24 de enero, desde las 8.30 p. m. (hora peruana y panameña), en el Estadio Monumental U Marathon.

Universitario y los amistosos que jugó ante las selecciones

El bicampeón del fútbol peruano este año tiene dos grandes retos: obtener el bicampeonato nacional y pasar a octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Para ello, tendrá compromisos de preparación y su primer rival será la selección de Panamá, que en su momento contó con exfutbolistas cremas como Alberto Quintero y Luis Tejada. Esta situación genera que los hinchas de Universitario se pregunten con qué selecciones nacionales chocó la 'U' en su 100 años de historia, entre las cuales está Francia.