FC Barcelona vs Atlético Madrid protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 18 de LaLiga de España. Los azulgranas y colchoneros empatan en igualdad de puntos (38), pero los dirigidos por Hansi Flick son punteros debido a la diferencia de goles (+30), mientras que los de Diego Simeone marchan en la segunda casilla con un partido menos, por lo que de ganar el clásico, los madridistas podrían tomar el liderato por asalto y sacar una gran diferencia cuando completen sus encuentros.

En la previa de este partido, el estratega argentino llenó de elogios al FC Barcleona debido a los jóvenes futbolistas que vienen jugando semana a semana, pero al mismo tiempo enfatizó en que ellos tienen la fuerza necesaria como para hacer daño.

"Lo que venimos hablando un mes y medio, el equipo trabaja bien en bloque, buscando dónde hacer daño al rival para competir y mejorar, jugaremos ante un equipo que lo hace muy bien, con muchos chicos jóvenes en el medio que lo hacen muy bien, con Raphinha, que es uno de los mejores de La Liga por comportamiento, valentía y forma de jugar. Nosotros tenemos nuestras fuerzas, será un partido entretenido", declaró en conferencia de prensa.

Luego, Simeone fue consultado sobre la ausencia de Lamine Yamal, el joven delantero del FC Barcelona que a sus cortos 17 años es considerado como uno de los mejores futbolistas de la temporada: "Está claro que es extraordinario, viene creciendo enormemente, de los mejores que hay en la parte ofensiva. No tienen a nadie con esas características, pero tienen a Ferran, Olmo, Fermín para buscar otras alternativas".

Finalmente, enfatizó en que los azulgranas no cambiarán su manera de jugar: "Buscarán la presión, como han hecho hasta ahora, y les ha ido muy bien. No han cambiado y no creo que lo hagan con el míster, porque en todos los tropiezos ha mandado en el partido y ha tenido posibilidades de ganar. No creo que cambie porque el estilo y lo que busca le da los resultados que quiere, que es ser protagonista. Nos comportamos en consecuencia para llevar el partido a donde más nos conviene".

¿Cuándo y a qué hora jugarán Barcelona vs Atlético Madrid?

El enfrentamiento entre Barcelona y Atlético Madrid se llevará a cabo el sábado 21 de diciembre en el Estadio Olímpico de Montjuic. La hora de inicio será a las 3.00 p. m. en Perú, Ecuador y Colombia, mientras que en España será a las 9.00 p. m. Los aficionados podrán seguir el partido a través de ESPN y Disney Plus en América Latina, y en España por M+ LaLiga TV y Movistar Plus.