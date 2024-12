¿A qué hora juega Santa Fe vs Atlético Nacional EN VIVO? El conjunto verdolaga se juega su última chance de clasificar a la final de la Liga BetPlay 2024 este domingo 8 de diciembre. El decisivo cotejo se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 7.00 p. m. (hora colombiana y peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Win Sports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

El encuentro que se disputará en la última jornada de los cuadrangulares se perfila como uno de los más significativos. Aunque Santa Fe ya no tiene posibilidades de avanzar, su objetivo es garantizar un cupo en la Copa Libertadores a través de la reclasificación.

Por su parte, el equipo dirigido por Efraín Juárez se encuentra en la necesidad de obtener una victoria que le brinde una oportunidad sólida para llegar a la final, aunque su destino también dependerá del resultado que logre Millonarios ante Deportivo Pasto.

¿A qué hora juegan Santa Fe vs Atlético Nacional?

El duelo Santa Fe vs Atlético Nacional comenzará a las 7.00 p. m., según la hora local en Colombia. Si vives en otro país y no quieres perderte este partidazo, aquí te mostramos la hora de inicio en diferentes partes de Latinoamérica y en España:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Ecuador, Panamá y Perú: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.00 p. m.

9.00 p. m. España: 1.00 a. m. (del lunes 9 de diciembre).

¿Qué canal transmite Santa Fe vs Atlético Nacional?

En territorio colombiano, el canal encargado de la transmisión del Santa Fe vs Atlético Nacional será Win Sports, señal que cuenta con los derechos televisivos de la Liga BetPlay.

¿Dónde ver Santa Fe vs Atlético Nacional vía Win Sports+?

Estos son los canales que deberás sintonizar, de acuerdo con tu operador de TV paga, para ver el Santa Fe vs Atlético Nacional a través de las pantallas de Win Sports.

Win Sports vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD)

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Cómo ver Santa Fe vs Atlético Nacional ONLINE?

Si no quieres perderte el Santa Fe vs Atlético Nacional por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming que incluye en su plataforma todo el contenido deportivo de Win Sports+. En caso de que no tengas acceso, también cuentas con la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Estadio para Santa Fe vs Atlético Nacional

El Estadio Nemesio Camacho El Campín, ubicado en la ciudad de Bogotá y con capacidad para más de 39.000 espectadores, será la sede del cotejo entre Santa Fe vs Atlético Nacional.

Santa Fe vs Atlético Nacional: alineaciones probables

Estos son los probables equipos titulares de Santa Fe vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay.