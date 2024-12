Real Madrid vs Girona: cuándo, a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga EA Sports

Real Madrid busca pasar rápido la dura derrota por 2-1 ante Athletic Club en la última jornada de LaLiga EA Sports y su alista para enfrentar a Girona por la fecha 17 del certamen este sábado 7 de diciembre. Los de Carlo Ancelotti perdieron la oportunidad de ponerse a un punto ante el líder Barcelona con un partido aún pendiente y ahora deberán vencer en calidad de visita ante los Gironins para seguir en la lucha por el liderato.

Los blancos se ubican segundos en la tabla con 33 puntos tras registrar 10 victorias, 3 empates y 2 derrotas. El equipo dirigido por Miguel Ángel Sánchez Muñoz, por su parte, llega a este compromiso tras caer eliminado ante Logroñés por la Copa del Rey. En el torneo doméstico, Girona se ubica octavo con 22 unidades.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Girona?

En Perú, el Real Madrid vs Girona se jugará desde las 3.00 p. m. en el Estadio Montilivi. En España, el enfrentamiento comenzará a partir de las 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Girona?

En Perú y el resto de Sudamérica, el juego entre Real Madrid vs Girona se podrá seguir a través de la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. En España, por su parte, el duelo lo podrás disfrutar en Movistar+.

México: Sky Sports.

Estados Unidos: ESPN Deportes y Fubo.

España: Movistar+ (Movistar LaLiga) y DAZN.

Real Madrid vs Girona: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Raúl Asencio, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Brahim, Rodrygo y Mbappé.

Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Raúl Asencio, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Brahim, Rodrygo y Mbappé. Girona: Gazzaniga, Arnau Martínez, Krejci, David López, Blind, Miguel, Iván Martín, Oriol Romeu, Van de Beek, Bryan Gil y Miovski.

Historial del Real Madrid vs Girona

De los últimos 5 cruces, ambos encuentros registran un historial parejo con dos victorias cada uno y un solo empate.

Real Madrid 4-0 Girona | LaLiga 2023-24

4-0 Girona | LaLiga 2023-24 Girona 0-3 Real Madrid | LaLiga 2023-24

| LaLiga 2023-24 Girona 4-2 Real Madrid | LaLiga 2022-23

4-2 Real Madrid | LaLiga 2022-23 Real Madrid 1-1 Girona | LaLiga 2022-23

Real Madrid 1-2 Girona | LaLiga 2018-19.

¿Dónde jugarán Real Madrid vs Girona?

El escenario principal de este choque será el Estadio Montilivi, recinto ubicado en la ciudad de Gerona e inaugurado en 1970. Este escenario cuenta con una capacidad para albergar a aproximadamente 14.624 aficionados.

¿Cómo ver Real Madrid vs Girona ONLINE?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Girona por internet, suscríbete al servicio de streaming de Disney Plus, plataforma que transmitirá este cotejo en Sudamérica. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.