Jean Pierre Archimbaud se convirtió en el primer fichaje de Alianza Lima para la temporada 2025. El volante firmó una gran temporada con FBC Melgar, lo que le permitió llegar a La Victoria en busca de ganarse un puesto en el equipo titular. De esta manera, el conjunto blanquiazul empieza a formarse de cara a la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Varios hinchas íntimos expresaron su felicidad por la llegada del popular 'Chocherita'. A propósito, en una reciente entrevista, el futbolista se mostró orgulloso por llegar al equipo del cual es hincha. Además, señaló por qué se decantó por Alianza Lima, pese a contar con la oferta de Sporting Cristal.

Jean Pierre Archimbaud reveló por qué no fichó a Sporting Cristal y prefirió a Alianza Lima

En conversación con Ovación, Jean Pierre Archimbaud tuvo su primera entrevista como jugador de Alianza Lima. El futbolista contó que previamente había recibido una propuesta de Sporting Cristal, pero optó por no contestarla porque aún tenía un vínculo con Melgar.

"Sporting Cristal fue el primer equipo que se comunicó conmigo desde mitad de año, hubo una propuesta a la que decidí no responder por respeto a FBC Melgar y no era lo correcto. Muy agradecido por el interés que hubo, todos sabemos la historia que tiene Cristal, mucho respeto a ellos, al final no se llegó a concretar", declaró.

"Dios quiso que sea la oportunidad idónea para poder llegar a Alianza Lima, el club del que soy hincha, no es un secreto. Llego en buen momento, espero que todo sea pueda dar para bien en lo futbolístico y conseguir los objetivos", añadió.

Los números de Jean Pierre Archimbaud en el 2024

En esta temporada, Jean Pierre Archimbaud fue habitual titular en FBC Melgar y tuvo una gran actuación en la Liga 1. En total, el volante de 30 años disputó 30 cotejos, en los que anotó 12 goles y brindó una asistencia.

Además, este 2024, debutó en la selección peruana. El centrocampista ya lleva tres partidos jugados con la Bicolor en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

¿En qué equipos jugó Jean Pierre Archimbaud?

Jean Pierre Achimbaud se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Posteriormente, pasó por varios equipos de la Liga 1 como UTC, Deportivo Coopsol, Ayacucho FC, Juan Aurich y FBC Melgar.

UTC

Deportivo Coopsol

Ayacucho FC

Juan Aurich

Cusco FC

FBC Melgar

Alianza Lima.

Posibles fichajes de Alianza Lima para el 2025

Por ahora, estos son los nombres que suenan fuerte en Alianza Lima para reforzar el plantel en la siguiente temporada.