Néstor Gorosito se convierte en opción para dirigir a Alianza Lima

Alianza Lima no quiere perder más el tiempo y sigue en la búsqueda de su nuevo estratega luego de la salida de Mariano Soso, quien ahora asumirá la dirección técnica de Newell’s Old Boys de Rosario. La dirigencia íntima busca anunciar a su nuevo técnico en el transcurso de la semana pensando ya en la pretemporada y con miras a lo que será la Copa Libertadores y la Liga 1 2025.

Entre los nombres que están en carpeta tomó más fuerza el de Néstor Gorosito, quien en marzo pasado tuvo su última aventura dirigiendo a Tigre de Argentina y hoy se encuentra sin equipo. En el cuadro Matador dirigió solo 11 partidos, sumando apenas una victoria, dos empates y acumulando ocho derrotas. Debido a los malos resultados, solo duró tres meses en el cargo y fue cesado.

Pese a esa amarga experiencia, el estratega de 60 años tiene un amplio recorrido y ha dirigido a clubes importantes de su país como San Lorenzo, River Plate, Rosario Central, Argentinos Jrs. y Lanús. En el plano extranjero asumió la dirección técnica del Olimpia de Paraguay y al Xerez y UD Almería de España. Entre sus logros destaca la Copa de la Superliga de Argentina con Tigre en 2019 y el campeonato de la liga paraguaya con Olimpia en el año 2020.

El otro nombre que se sigue manejando es el de Daniel Garnero, con amplio rodaje especialmente en el fútbol paraguayo, donde ha conseguido títulos con el Club Libertad y Olimpia. Además, con el Guaraní conquistó un Torneo Clausura.

El estilo de juego que maneja Garnero es el de consolidar siempre la zona defensiva y de ahí hacer transiciones rápidas en ataque, manteniendo así un equilibrio en ambos sectores con su tradicional 4-3-3.

Refuerzos en La Victoria

Luego de la elección del nuevo técnico, la dirigencia Blanquiazul empezará a trabajar en el armado de su equipo y una de las prioridades que manejan es la renovación de Carlos Zambrano, pieza fundamental durante la pasada temporada y también del técnico de la selección peruana, Jorge Fossati.

En el caso de los jugadores extranjeros que llegaron Jiovany Ramos, Cecilio Waterman, Adrián Arregui y Pablo Sabbag no han cumplido con las expectativas y no seguirán en la institución. Asimismo, Sebastián Rodríguez no tiene segura su continuidad en La Victoria, a pesar de tener contrato por todo el 2025; por lo que usará su cláusula de salida.

Hernán Barcos sigue interesando y ya han iniciado las conversaciones para renovar por una temporada más y pueda colgar los botines en Matute.