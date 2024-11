Luis Aguiar y su lapidaria crítica a Alianza Lima por la campaña 2020: “Fue una vergüenza”

El futbolista uruguayo Luis Aguiar, quien se consagró campeón con Alianza Lima en 2017, compartió sus reflexiones sobre su regreso y posterior salida del club en 2020. En una reciente entrevista, el ‘Canario’ no escatimó en críticas hacia la actual administración del equipo y recordó los momentos difíciles que marcaron su trayectoria en La Victoria. El exfutbolista de Peñarol y Nacional no se guardó nada al hablar sobre la situación de Alianza Lima y expresó que lo ocurrido durante el fatídico año 2020 fue una clara muestra de mala administración.

A pesar de haber logrado el bicampeonato en 2021 y 2022, la actual gestión de Alianza Lima ha sido duramente cuestionada por los hinchas, quienes aún recuerdan con amargura la temporada 2020. Aguiar, considerado un referente, no dudó en expresar su descontento con la situación actual del equipo y la forma en que se manejaron los eventos tras su salida.

Luis Aguiar habló de la oscura temporada de Alianza Lima en 2020

En su conversación con TV Perú, Aguiar recordó la temporada 2020 como un “desastre total de principio a fin”. Afirmó que, a pesar de haber tenido un año exitoso en 2017, la gestión posterior dejó mucho que desear. “Los hinchas son gente que me apoyó, me ha querido y saben que yo nunca he mentido con lo que he dicho”, expresó el uruguayo, quien se mostró decepcionado por la falta de comunicación de los dirigentes tras su salida.

“El 2017 tuvo momentos muy bonitos, pero todo lo que vino después fue un desastre. Más allá que se jugaron finales, hubo cosas que estando nosotros no pasaban. Hicieron las cosas muy mal. Después del año que tuve, no fueron capaces de llamarme para absolutamente nada. El 2020 me dolió porque fue un desastre total de principio a fin. Fue una vergüenza lo que hicieron con el club”, señaló Aguiar.

Luis Aguiar criticó a los actuales jugadores de Alianza Lima

Luis Aguiar no se detuvo en sus críticas y apuntó a los actuales jugadores de Alianza Lima. El ‘Canario’ señaló que la forma en que se manejan las situaciones dentro del club no es la adecuada. “Ahora veo mucho circo. Yo creo que esas cosas no se filman. Eso debe quedar para uno”, dijo, refiriéndose a la publicación de arengas de los jugadores en redes sociales. Para él, el respeto y la privacidad son fundamentales en el entorno deportivo.

“Si quieres un momento privado con los jugadores, no dejes entrar a otros. Hay que respetar. Yo no vendo humo. Siempre tuve prensa por lo que dije y no por hablar bien para quedar bien”, aseveró el uruguayo en lo que habría sido una indirecta a Adrián Arregui, quien apareció en un video mientras daba palabras de aliento a sus compañeros.

Luis Aguiar jugó en Alianza Lima en dos periodos: en 2017, donde salió campeón, y en 2020. Foto: Alianza Lima

¿Por qué Luis Aguiar salió de Alianza Lima en 2020?

Tras su salida de Alianza Lima, Luis Aguiar utilizó sus redes sociales para expresar su descontento con la situación que vivió. En un extenso mensaje, se dirigió a quienes lo criticaban y defendió su postura y principios. “Me fui porque tengo principios, porque tengo una postura que no tolero a la gente falsa y la gente mentirosa”, afirmó en la entrevista, donde dejó en claro que su decisión fue motivada por la falta de profesionalismo que percibió en la administración del club.

“Esperé a que alguien saliera a hablar sobre mi salida y se quedaron callados todos. Me put... me dijeron de todo cuando no mandé los saludos. ¿Cobrar los saludos al hincha? ¿Para ayudarnos? ¿Ayudarnos a qué? 2017 campeones, 2018 finalistas y 2019 finalistas… ¿Faltaba dinero?”, arremetió Aguiar.

El uruguayo también lamentó la falta de apoyo hacia otros jugadores que, a su juicio, demostraron amor por la camiseta de Alianza Lima. “Me duele ver que insulten a Rinaldo, a Butrón, gente, jugadores que jugando mal o bien aman a Alianza, sinceramente me cansé de escuchar mentiras y huev... de gente dentro del club, y de exjugadores y exentrenadores”, concluyó.