Barcelona recibe al sorprendente Brest por la Champions League

El amargo empate 2-2 ante el Celta de Vigo el último sábado por LaLiga quedó en el pasado. El FC Barcelona buscará hoy volver al triunfo cuando reciba en el Olímpico de Montjuic al sorprendente Brest de Francia por la quinta jornada de la fase liga de la Champions League (3:00 p.m.).

El cuadro galo promete dar pelea gracias a su buen nivel mostrado en el torneo. Marcha en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con 10 puntos, a consecuencia de tres triunfos (Sturn, RB Salzburgo, Sparta Praga) y un empate (Bayer Leverkusen). El técnico Hansi Flick viene tomando sus precauciones para no ser sorprendido y volver a sumar de a tres.

“El Brest lo está haciendo muy bien los partidos previos, tienen diez puntos y ya vimos lo que hicieron en Salzburgo. Son un buen equipo y nos tenemos que centrar en este partido y es lo que vamos a hacer, nuestro objetivo es ganarles”, declaró el alemán en la previa.

Para este compromiso, Flick no podrá contar con Lamine Yamal ni Alejandro Balde. Sobre el lateral izquierdo, el técnico aseguró que “la semana pasada tuvo problemas musculares”, mientras que en referencia al ‘19’ lo reservará unos días más y así pueda reaparecer ante Las Palmas este sábado.

Sigue la Champions League

La jornada 5 de la fase liga de la Champions League continúa con los siguientes partidos: Slovan Bratislava vs. AC Milán, Sparta Praga vs. Atlético Madrid (12:45 p.m.), Bayer Leverkusen vs. Salzburgo, Bayern Múnich vs. PSG, Inter vs. RB Leipzig, Sporting Lisboa vs. Arsenal y Young Boys vs. Atalanta (3:00 p.m.).