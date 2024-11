¿Qué partidos le restan a la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

La selección peruana perdió 0-1 contra Argentina y quedó en el último lugar de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Tras ello, muchos hinchas y periodistas ven a la Bicolor con pocas posibilidades de acceder a la próxima Copa del Mundo. En esta nota te contamos todos los partidos que le quedan al equipo de Jorge Fossati en este proceso clasificatorio.

¿Qué partidos le restan a la selección peruana en las Eliminatorias 2026?

La selección peruana tiene seis partidos por jugar en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Bicolor deberán sumar por lo menos 12 puntos para tentar el boleto para el repechaje.

Perú vs Bolivia: 20 de marzo del 2025.

20 de marzo del 2025. Venezuela vs Perú: 25 de marzo del 2025.

25 de marzo del 2025. Perú vs Ecuador: 04 de junio del 2025.

04 de junio del 2025. Colombia vs Perú : 09 de junio del 2025.

: 09 de junio del 2025. Uruguay vs Perú : 09 de setiembre del 2025.

: 09 de setiembre del 2025. Perú vs Paraguay: 14 de setiembre del 2025.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

La selección peruana, en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, ha logrado acumular únicamente siete unidades, colocándose en la última posición de la tabla. Bajo la dirección de Jorge Fossati, el equipo se encuentra a seis puntos de distancia de la zona de repechaje, actualmente ocupada por Bolivia.

Puesto País PJ DF PUNTOS 1 Argentina 12 14 25 2 Uruguay 12 8 20 3 Ecuador 12 7 19 4 Colombia 12 5 19 5 Brasil 12 6 18 6 Paraguay 12 1 17 7 Bolivia 12 -14 13 8 Venezuela 12 -4 12 9 Chile 12 -11 9 10 Perú 12 -12 7

¿Qué dijo Jorge Fossati tras derrota de Perú contra Argentina?

En conferencia de prensa, Jorge Fossati destacó la labor defensiva de la selección peruana ante Argentina y señaló que su idea era hacer daño de contragolpe.

"Lo que salió bien, desde mi punto de vista fue que minimizamos bastante el ataque argentino, hubo muchos uf, pero situaciones claras, tienen que recordarme como las que hizo Cáceda el partido pasado porque no hay. Salió bien que les cerramos los caminos por los cuales Argentina desequilibra y no se puede ni decir que salió mal en ese aspecto el gol argentino, porque el '10', mejor dicho Messi, con su talento frotó la lámpara, puso una pelota genial y Lautaro definió como lo suelen hacer los grandes delanteros. No puedo ni considerar que hubo un error o más que nada fue una virtud del rival y son cosas que uno no puede neutralizar. Lo que salió mal fue que tuvimos cuatro o cinco contraataques en el primer tiempo y otros tantos en el segundo, que terminamos mal, que acabaron sin precisión, que nos apurábamos o por centímetros no pudimos controlar y que pudieran terminar mejor para nosotros. Esa era la idea, de esperar y contragolpear", indicó.

"Desde nuestra realidad, esas pocas posibilidades que vas a tener, las tienes que controlar de otra manera. Eso fue lo que salimos a buscar. Me parece que el equipo lo hizo bien. Alguna pelota quieta, mal aprovechada y por ahí... Duele por su puesto, en este periodo que ya terminó del año 2024, perdimos contra Ecuador en Quito, Brasil en Brasil y Argentina en Argentina, entonces acá lo que nos está faltando para que la colecta fuera buena y nadie llegara al 2025 con mejores posibilidades de las que llegamos hoy, que tampoco son malas. Sé que para el peruano hoy, mirar la tabla y estar últimos, duele y nos duele. Habíamos superado a un rival (Chile), pero duele volver a ese lugar (último)", añadió.