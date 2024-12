Una explosión en una fábrica de armas en la ciudad de Kavaklı, en la provincia de Balıkesir, Turquía, provocó al menos 11 muertes y dejó siete personas heridas el martes por la mañana. El incidente tuvo lugar en una instalación de producción de explosivos ubicada en la región de Mármara, según reportó la Agencia Estatal Anadolu.

El gobernador de Balıkesir, İsmail Ustaoğlu, informó que la explosión derrumbó uno de los edificios principales de la fábrica, mientras que las estructuras circundantes sufrieron daños menores. Las autoridades continúan evaluando las causas del siniestro y los efectos del daño.

“Prevemos que no quedarán más ciudadanos en el interior. Los heridos se encuentran en buen estado de salud y no presentan problemas. La explosión se produjo por razones técnicas, no hay posibilidad de sabotaje”, afirmó Ustaoğlu.

Explosión en la fábrica de municiones continua en investigación

El Ministerio del Interior de Turquía corrigió el número de víctimas fatales en la explosión de la fábrica de armas en Kavaklı, reduciéndolo de 12 a 11 tras detectar un error en el informe inicial. El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, quien visitó el lugar del incidente, informó que las investigaciones para determinar la causa continúan y descartó la posibilidad de un sabotaje.

Por su parte, el ministro de Justicia, Yılmaz Tunç, anunció en la plataforma X que cuatro fiscales han sido designados para liderar la investigación. Su labor se centrará en recopilar evidencia y analizar las posibles razones detrás de la explosión que derrumbó un edificio principal de la fábrica y causó daños en estructuras cercanas.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y envió un mensaje de apoyo a los heridos, deseándoles una pronta recuperación. En su declaración, manifestó estar profundamente afectado por la pérdida de vidas y reafirmó el compromiso del gobierno con el esclarecimiento del incidente y la atención a los afectados.

Turquía prohibió el acceso a civiles y periodistas en las inmediaciones

Tras la explosión en la fábrica de armas en Kavaklı, las fuerzas de seguridad tomaron precauciones adicionales para prevenir riesgos, incluyendo la posibilidad de una segunda explosión. Por esta razón, se prohibió el acceso a civiles y periodistas en las inmediaciones del lugar del incidente, garantizando así la seguridad mientras las autoridades investigan el suceso.

Turquía es un importante exportador de material de defensa bajo el liderazgo del presidente Recep Tayyip Erdoğan y experimentó otros incidentes similares en el pasado. En 2020, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el noroeste del país dejó siete muertos y 127 heridos, y en 2023, una explosión en una fábrica militar cerca de Ankara cobró la vida de cinco personas.