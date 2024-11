Universitario es el flamante bicampeón del fútbol peruano. Los cremas consiguieron alzar el título de la Liga 1 Te Apuesto 2024 en su centenario luego de un 2024 lleno de altibajos. El equipo de Fabián Bustos supo sacar adelante esta temporada gracias al gran nivel de varios futbolistas titulares y la gran respuesta de los suplentes cada vez que tenían que entrar a la cancha.

A propósito, uno de los que no estaba en el 11, pero tuvo grandes actuaciones cada vez que le tocó arrancar fue Diego Romero. El portero es una de las grandes proyecciones de la 'U' e incluso estuvo cerca de salir al extranjero. ¿Por qué no se concretó? Jean Ferrari se encargó de brindar detalles inéditos de este caso.

Jean Ferrari y el frustrado pase de Diego Romero al extranjero

En una reciente entrevista para el programa 'D&T', Jean Ferrari contó cómo fue llevando la situación de Diego Romero en Universitario. En un principio, habló sobre la vez que se tuvo que toma una decisión sobre el futuro del popular 'Chiquito' tras presentarse dos ofertas del exterior.

"En ese momento, hubo una decisión que se tuvo que tomar, porque llegaron dos ofertas por Romero; y Britos viniendo como arquero campeón (Liverpool de Uruguay), mejor arquero del torneo, habiendo tapado todos los partidos, posible convocatoria a la selección uruguaya, y tú decías va a ser difícil que el segundo tape", dijo.

Asimismo, enfatizó en el gran aporte de contar con dos guardametas del nivel que tiene la 'U'. "Tener a dos arqueros de gran nivel tanto Britos como Romero para nosotros es un lujo porque podemos tener un arquero para la Copa y el campeonato local", añadió.

A pesar de las propuestas, Ferrari conversó con Romero para que se quede en el equipo. Sin embargo, según sus declaraciones, la primera reacción del portero no fue del todo amigable.

"Me senté con Romero y lo tomó mal, nosotros tenemos una proyección de venta futura importante porque va a ser el arquero de la selección por muchos años. Había que tener una conversación con él, y ahora celebrando el título se me acerca, me abraza y me dice gracias. ¿En su momento que te dijo no me hagas esto déjame ir? Se paró y tiró la puerta, con eso ya tienen una idea de cómo fue la conversación", concluyó.

Jean Ferrari habla sobre la primera salida de Universitario en el 2025

Según las declaraciones de Jean Ferrari, se vislumbra una alta probabilidad de que Álvaro Díaz abandone temporalmente el club crema en calidad de préstamo. El directivo afirmó que esta determinación se fundamenta en la intensa competencia que prevalece en dicha posición.

"Lo de Alvarito es ver la posibilidad de prestarlo, difícil que pueda tener espacio en este grupo, además para jugar Copa (Libertadores). Antes que Álvaro está Yuriel, y Yuriel (Celi) teniendo prácticamente la misma edad, tiene una categoría, además lo demostró, lo bajamos a dos partidos de reserva, hizo tres goles en dos partidos", dijo en el mencionado programa.