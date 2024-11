Carlos Bustos es un DT querido para los hinchas de Alianza Lima. El entrenador argentino llegó al club en 2021 para disputar la Liga 2; sin embargo, tras el fallo del TAS que le permitió a los íntimos mantenerse en primera división, consiguió el título nacional en la Liga 1. Ahora, tras sonar en tienda íntima como posible reemplazante de Mariano Soso, el hermano de Fabián Bustos, estratega de Universitario, confesó si volvería al equipo blanquiazul.

En conversación con el diario El Diez, el estratega mencionó que, pese a los rumores de un acercamiento, desde tienda íntima no le contactaron: "Sí, vi los rumores, pero no han hablado conmigo". No obstante, expresó sus deseos de retornar: "Sí, claro, sería muy bueno".

Carlos Bustos critica despilfarro de Alianza Lima en los 2 últimos años

En los dos últimos años, el máximo rival de Alianza Lima, Universitario, salió bicampeón, con el reciente título en su centenario. En esas campañas, el conjunto íntimo invirtió fuerte en refuerzos que no le han resultado. Esa situación despertó el cuestionamiento de Bustos, quien apuntó contra la dirigencia por despilfarrar el dinero en contrataciones de jugadores que no destacan con camiseta blanquiazul.

"Nos tocó un momento duro de reorganizar todo y salió bien, con un plantel armado para Liga 1 o Liga 2 (en 2021). En los últimos torneos se gastó mucho y no se llegó al título", declaró para el citado medio.

Carlos Bustos fue campeón con Alianza Lima en 2021 tras vencer en la final a Sporting Cristal. Foto: Luis Jiménez/GLR

Los técnicos que tendría Alianza Lima en carpeta tras salida de Mariano Soso

Según la información de Dsports Perú, Carlos Bustos, Pablo Bengoechea y Tiago Nunes son los técnicos que han sido sondeados por Alianza Lima. Sin embargo, hay otro entrenador que tendría la principal opción y su nacionalidad sería argentina. Este estratega "rioplatense" tendría la aprobación de Franco Navarro y José Bellina, gerente deportivo del club.

"Franco Navarro está en Argentina. Lo que me comentan es que ya hay un nombre oleado y sacramentado para ser de DT de Alianza. No me han dado el nombre, pero ya hay una persona que tiene la garantía para ser el próximo técnico. Esta opción es un trabajo en conjunto de Bellina y Navarro. En la baraja estaba Carlos Bustos, Pablo Bengoechea, que siempre es opción, y Tiago Nunes", mencionaron en el programa 'De fútbol se habla así'.

Este entrenador albiceleste sería Daniel Garnero, quien dirigió a la selección paraguaya en la Copa América 2024. "El argentino Daniel Garnero toma forma como uno de los principales candidatos para asumir la dirección técnica de Alianza Lima. Marco Valencia es un nombre que también interesó, pero no se avanzó más", publicó en sus redes socialesel periodista Marcello Merizalde.

¿Qué dijo Alianza Lima sobre la salida de Mariano Soso?

Mediante sus redes sociales, Alianza Lima anunció que Mariano Soso no continuará para el 2025 y le deseó lo mejor en los nuevos retos que se le presenten.

"Nuestra institución y Mariano Soso, en conjunto con su comando técnico, de mutuo acuerdo, han culminado su vínculo contractual. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Mariano y a todo su equipo por el trabajo realizado en favor del club y les deseamos los mejores éxitos en los proyectos que emprendan a futuro", se lee en el comunicado.