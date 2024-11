Alianza Lima aún no inicia su pretemporada 2025. Foto: composición LR/Club Alianza Lima

Tras la inminente salida de Mariano Soso, en Alianza Lima ya se encuentran en la búsqueda de un entrenador para la temporada 2025. A falta de un comunicado oficial por parte del club, se conoció que el técnico argentino se marchará de La Victoria para dirigir a Newell’s Old Boys de Argentina. El último miércoles, el DT tuvo una reunión con la directiva blanquiazul en la cual le comunicó su intención de ir al Leproso, club que le hizo una oferta hace varios días, por lo que ahora se encuentran negociando su salida.

En ese sentido, en Alianza Lima se encuentran analizando los posibles técnicos para que puedan asumir las riendas del equipo. Por ello, Franco Navarro, quien hace poco se convirtió en director deportivo del club blanquiazul, viajó a Argentina en búsqueda con esa misión.

Alianza Lima y los técnicos que tendría en carpeta tras la inminente salida de Mariano Soso

De acuerdo a la información de Dsports Perú, Carlos Bustos, Pablo Bengoechea y Tiago Nunes son los técnicos que han sido sondeados por Alianza Lima. Sin embargo, hay otro entrenador que tendría la principal opción y su nacionalidad sería argentina. Este estratega "rioplatense" tendría la aprobación de Franco Navarro y José Bellina, gerente deportivo del club.

"Lo que está quedando en veremos es la penalidad económica. Mariano Soso tiene que pagarle a Alianza Lima. Están quedando si este monto es por partes o es en una sola armada. Franco Navarro está en Argentina. Lo que me comentan es que ya hay un nombre oleado y sacramentado para ser de DT de Alianza. No me han dado el nombre, pero ya hay una persona que tiene la garantía para ser el próximo técnico. Esta opción es un trabajo en conjunto de Bellina y Navarro. En la baraja estaba Carlos Bustos, Pablo Bengoechea, que siempre es opción, y Tiago Nunes", mencionaron en la última edición del programa 'De Fútbol Se Habla Así'.

¿Cómo le fue a Mariano Soso en Alianza Lima?

Mariano Soso estuvo al mando de Alianza Lima en 12 partidos en el Torneo Clausura 2024: ganó 7, empató 3 y perdió 2.