Christian Cueva tuvo una participación progresiva en la última temporada de la Liga 1 Te Apuesto con Cienciano. El volante nacional llegó al cuadro cusqueño para el Torneo Clausura, tras estar sin equipo por cerca de 8 meses. Luego de concluir la temporada, el mediocampista de la selección peruana viene evaluando su futuro. En una entrevista reciente, ya ha manifestado su deseo de continuar en la institución imperial.

Mientras se define su continuidad en el 'Papá' , 'Aladino' se ha estado presentado de manera pública en algunos eventos nocturnos con su ahora pareja Pamela Franco, lo que ha generado cierto malestar en el cuadro cusqueño. Según dio a conocer Gustavo Adrianzén Romo, comunicador que informa sobre Cienciano, el club sostendrá una reunión con el entorno de Cueva.

Cienciano busca reunirse con Christian Cueva

De acuerdo a Gustavo Adrianzén Romo, el motivo de la reunión se produce debido a las actitudes del mediocampista de 32 años, las cuales no van acorde con las reglas del equipo ni con la nueva marca Umbro.

"Cienciano tendrá una reunión esta semana con el entorno de Christian Cueva. El motivo es el comportamiento del jugador y cómo esto compromete con reglas de conducta que se acordaron con el club y Umbro, nueva indumentaria del club. Además, Cueva no tiene ofertas del extranjero", escribió el comunicador en su cuenta oficial de X.

Christian Cueva se pronunció sobre su futuro

En una charla con 'Radio Nueva Q', 'Aladino' expresó su gratitud por el apoyo de los seguidores de Cienciano y manifestó su deseo de permanecer en el equipo. No obstante, mencionó que todavía debe negociar con la directiva.

"Definitivamente, el cariño que recibí en Cusco ha sido muy grande y es grato para mí reconocerlo la verdad. La gente es muy cariñosa, muchos en la calle siempre me saludan, me muestran aprecio, cariño y eso a uno lo marca más. Me encantaría definidamente (quedarme en Cienciano). Estamos en eso, siempre hay cosas que por ahí no se llega a buen término en temas contractuales, pero por ahí con las conversaciones se puedan dar. Yo estoy tranquilo, enfocado y entrenando por mi cuenta, preparándome para lo que viene", declaró.

¿Cuáles son las estadísticas de Christian Cueva con Cienciano?

Cueva disputó 8 encuentros con la camiseta de Cienciano en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. De este total, el exjugador de Alianza Lima anotó solo un gol contra Unión Comercio.

¿Cuál es el valor de Christian Cueva?

Según el portal Transfermarkt, el volante peruano posee una cotización de 350 mil euros, uno de sus valores más bajos de su carrera en los últimos años.