Christofer Gonzales debutó en Universitario en 2012, pero su vida cambió cuando llegó a Sporting Cristal en 2019, ya que es el equipo con el que se siente identificado. Pese a su público amor por los rimenses, a inicios de año arribó al conjunto crema como el gran fichaje para el año del centenario; sin embargo, debido a conflictos con el DT Fabián Bustos, retornó al elenco cervecero para el Torneo Clausura. En esa línea, en una entrevista en el programa de Jefferson Farfán, reafirmó su cariño por la institución del Rímac.

El volante de 32 años no pudo marcar ni brindar asistencias en su segundo paso por Universitario, situación que fue muy criticado por la afición de la 'U'. Por ello, la hinchada crema no tuvo problemas en aceptar que 'Canchita' retornara al equipo celeste. Con Cristal, Gonzales pudo asentarse bien y mostró una mejor versión, al punto que anotó dos anotaciones y dio 2 pases de gol.

Christofer Gonzales fue campeón nacional con Sporting Cristal en 2020. Foto: Liga 1/X

'Canchita' reafirma su amor por Sporting Cristal

El mediocampista fue el invitado de la edición del domingo 17 de noviembre de 'Enfocados', exitoso programa de YouTube conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Al tocar el tema sobre su hinchaje, Gonzales no dudó en mencionar que es hincha de Sporting Cristal, club con el que salió campeón nacional en 2020. Incluso, manifestó que es su 'bobo' y que se identifica más con el juego de los rimenses.

“Con Sporting Cristal tengo una historia, es mi hogar, mi 'bobo'. Entre Cristal y Universitario hay diferencias muy marcadas en el tema de la identidad de juego. Siento que para mí la identidad de juego que me representa es la de Cristal, más el juego y la quimba. Es una identidad que me gusta y me acomoda. Me fue bien en el club, hoy en día estoy ahí, en el equipo en el que siempre he querido estar. Estoy feliz, disfrutando tranquilo”, detalló.

En otro momento de la charla, 'Canchita' reveló que tuvo la posibilidad de jugar por Alianza Lima en el 2020, pero rechazó la propuesta porque se siente identificado con los celestes. “Fue en el 2020, que estaba Pablo Bengoechea. Ahí me dijeron que había una posibilidad de irme allá (al club blanquiazul), los dirigentes de Cristal me dijeron que había llegado una propuesta, pero al final no la llegamos a aceptar. No eran malos los números que me ofrecieron, pero yo ya me había identificado con Cristal”, señaló.

Ante esa respuesta, la 'Foquita' aprovechó para bromearle al futbolista y le recordó que no pensó lo mismo cuando volvió a Universitario a comienzos de 2024. “Igual te lanzaste a la ‘U’, no me huev***. Identificado, dice, y terminó en la ‘U’”, dijo entre risas el exdelantero de Alianza Lima.

¿Qué dijo 'Canchita' Gonzales sobre Fabián Bustos?

En la entrevista con Farfán y Guizasola, Christofer Gonzales aseguró que tanto él como Bustos habían acordado ciertos detalles que al final no se dieron, por lo que terminó con su salida de la institución.

"Con Fabián hemos podido tener una que otra conversación. Hemos tocado unos que otros temas personalmente los dos, y al final no hubo cambios que, entre comillas, habíamos acordado desde antes que yo vuelva aquí a Perú, porque fue él fue el que me habló, me escribió y me dijo una que otra cosa", sostuvo.