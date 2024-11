La esperada pelea profesional entre Mike Tyson vs Jake Paul, programada para este viernes 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, contará con un conjunto de reglas especiales debido a la notable diferencia de edad entre los boxeadores.

El Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas, encargado de autorizar el evento, ha establecido que las normas aplicables no se alinearán con las del boxeo convencional. Tela Mange, gerente de comunicaciones del departamento, comentó a USA Today que se ofrecieron a regular el combate bajo estas condiciones, asegurando que las reglas no infringen ningún estatuto y no representan un riesgo para la seguridad de Tyson o Paul.

“Si dos contendientes solicitan condiciones que no representan un problema de seguridad y no violan los estatutos y/o las reglas, entonces podemos acordar regular el evento. Y asegurar que todas esas condiciones se cumplan. Tener guantes más pesados y rounds más cortos no hace que el evento sea más peligroso para ninguno de los competidores”, declaró Mange.

Mike Tyson y Jake Paul protagonizarán un 'picante' duelo. Foto: AFP

¿Cuáles son las reglas especiales para la pelea de Mike Tyson vs Jake Paul?

Debido a la notable diferencia de edad de 29 años entre Mike Tyson vs Jake Paul, ambos boxeadores han solicitado la implementación de reglas especiales que permitan que el enfrentamiento se lleve a cabo como un combate profesional, en lugar de una simple exhibición. Esta medida busca garantizar la seguridad y la equidad durante la pelea, considerando las distintas etapas de sus respectivas carreras.

La pelea se disputará en peso pesado.

Solo se disputarán ocho rounds de dos minutos cada uno. (Las profesionales son de doce asaltos y de tres minutos cada uno).

Estará permitido el nocaut.

Se usarán guantes de 14 onzas y no de 10 para evitar lesiones en los puños.

No se usará casco o careta para proteger la cabeza y cara durante el combate.

El resultado del duelo contará para los registros oficiales de los boxeadores.

¿Cuándo y a qué hora será la pelea entre Mike Tyson vs Jake Paul?

La pelea se llevará a cabo este viernes 15 de noviembre a partir de las 20.00 horas (Este) de Estados Unidos, y se espera que el combate principal inicie alrededor de las 11:00 p. m. (hora peruana) en el AT&T Stadium.

¿Dónde se podrá ver Mike Tyson vs Jake Paul?

Los fanáticos que deseen presenciar el enfrentamiento deberán contar con una suscripción a Netflix, donde se transmitirá el evento en vivo. Además, la web de La República ofrecerá actualizaciones en tiempo real para aquellos que no puedan acceder a la plataforma.