¿Qué le está faltando a Venezuela para ganar en Eliminatorias 2026? Periodista venezolana explica tras empate ante Brasil

Venezuela no gana en las Eliminatorias desde octubre del año pasado cuando goleó 3-0 a Chile. Foto: AFP

La selección venezolana mostró un gran nivel al jugar de igual a Brasil en la fecha 11 de las Eliminatorias el pasado jueves 14 de noviembre en el Monumental de Maturín. En este encuentro, Telasco Segovia hizo vibrar el estadio con su gol tempranero al inicio del segundo tiempo, dejando atónita a la Canarinha.

Raphinha estuvo incontrolable, habilitando a sus compañeros. Vinicius Jr. buscaba espacios para mostrar su fútbol, pero la frustración lo embargaba por el penal que le atajó 'Rafa' Romo y al no poder penetrar la zaga defensiva con facilidad. Con todos esos condimentos, Venezuela consiguió un empate que ayuda, pero no refleja el buen juego que viene plasmando en las pasadas fechas FIFA. ¿Por qué no consigue sumar de a tres el plantel de Fernando Batista?

¿Qué le está faltando a Venezuela para ganar en Eliminatorias 2026?

Para analizar la razón por la que Venezuela no consigue una victoria desde octubre del año pasado; cuando goleó a Chile por 3-0, La República Deportes conversó con Stefany Álvarez, periodista venezolana del programa DeporTV, transmitido por TVL, quien asegura que la "eficacia en el ataque es muy mínima" en la selección del 'Bocha'.

El próximo juego de Venezuela será frente a Chile en Santiago. Foto: Vinotinto/X

— ¿Qué crees que le faltó a la Vinotinto para llevarse los tres puntos en Maturín? Han estado haciendo buenos partidos, pero se les ha escapado el triunfo.

— "Lo que le falta a Venezuela, que creo que es bastante grave, es no aprovechar sus oportunidades en ataque. Es muy sólido en defensa, de vez en cuando el rival puede lograr espacios en la defensa venezolana, pero le pasan muy poco. La eficacia en el ataque es muy mínima, a pesar de las ocasiones o que Venezuela se encuentra por errores del rival o porque Venezuela las genera. Es por eso que no los ha acompañado los resultados en las últimas fechas, donde no ha podido ganar.

— Ahora le toca romper esa mala racha ante Chile, donde es obligación ganar. La falta de jerarquía, no lo sé, o de experiencia en un partido de la envergadura como este, o en otros, a Venezuela le está faltando algo para aprovechar sus oportunidades".

— ¿Fue justo el empate contra Brasil o crees que Venezuela mereció ganarlo por lo que propuso en el primer tiempo y, aún más, en el segundo?

— "El empate fue justo, porque en el primer tiempo Brasil falló muchas. De hecho, pudo haber goleado a la Vinotinto. Venezuela entra muy dormido al partido y Rafa Romo salvó varias. En el segundo tiempo, Venezuela genera la ocasión del gol, termina anotando, logra el empate. Y también en el primer tiempo, Venezuela tuvo dos ocasiones claras, sobre todo, en el error de Ederson y no lo supo aprovechar Venezuela.

— Brasil aprovechó lo que pudo, que fue el tiro libre, y Venezuela aprovechó lo que pudo, que fue el hecho que Brasil entró dormido en el segundo tiempo".

El jugador del partido, los aspersores y el decisivo partido frente a Chile

Sobre los jugadores de la selección venezolana que hicieron un gran partido en el Monumental de Maturín, la comunicadora explica que, si tuviera que armar un podio, pondría a Rafael Romo como el protagonista de la noche por sus oportunas intervenciones y por el penal que la atajó a 'Vini'.

— ¿Consideras que el jugador del partido en la Vinotinto fue Rafa Romo por las respuestas y la gran atajada que plasmó tras el tiro de Vinicius Jr.? Hoy Aramburu también estuvo sólido y Telasco Segovia puso un valioso tanto.

— "Rafa Romo es el mejor jugador del partido. Estuvo a punto de convertirse en villano cuando comete ese penal sobre Vinicius de manera imprudente, porque no lo iba a alcanzar de ninguna forma. Supo pasar de villano a héroe en un solo momento. Un gran atajador de penales ante un mal penal muy mal pateado por Vinicius, es cierto.

— En las oportunidades clarísimas que tuvo Brasil, sobre todo en el primer tiempo, también Rafa Romo fue protagonista, junto a John Aramburu. Yo los pondrá a ambos en el podio. Más allá que Telasco Segovia es el protagonista del gol, vi mucho más participativo a José Martínez, hasta que salió".

— A falta de cinco minutos, Raphinha, Vinicius y la banca en general de Brasil reclamaron porque se encendieron los aspersores. ¿Crees que se le venga una sanción al Monumental de Maturín?

— "Los jugadores de Brasil estuvieron en su derecho de reclamar que se activaran los aspersores, porque eso no puede pasar, no debe pasar. Creo que sí le caerá una sanción al Monumental de Maturín porque no sé si sea una coincidencia que los aspersores se hayan activado, no sé si haya sido accidentalmente justo en un momento en el que Brasil estaba atacando.

— Y convenientemente para la Vinotinto, el partido se enfrió en esos últimos 5 minutos que quedaban de partido. A pesar de ello, el Monumental de Maturín se ha convertido en el búnker de la Vinotinto, y todavía no pierden en casa, eso es valiosísimo de cara a la misión por ir al Mundial".

— Se viene Chile. Una ‘Roja’ que urge de victorias y evitará a toda costa que Venezuela robe puntos en Santiago. Con las amarillas que recibieron Alexander Gonzales (expulsado), Rincón, la lesión de Yangel Herrera (si en caso es de gravedad) y Cásseres, ¿Cuánto afectará estas ausencias y quiénes podrían ser sus reemplazantes en el equipo?

— "En la defensa, Venezuela puede tener tranquilidad, ya que los laterales titulares van a estar disponibles, Aramburu por derecha y Miguel Navarro por izquierda. En caso de necesitar un cambio, está Christian Makoun, Nahuel Ferraresi, que es otro de los centrales que ya ha sido titular, (pero) en este partido no jugó.

— El problema para la Venezuela será que todos sus volantes están de baja. José Martínez salió muy mal físicamente después del partido contra Brasil. Batista y su asistente técnico, Leandro (Cufré), tengan que cambiar el esquema táctico y usar un solo volante de primera línea y ya no utilizar dos. También aprovechar que Yeferson Soteldo va a regresar.

— Si Chile por fin logra un juego asociado y jugar bien hacia adelante, eso va a ser complicado para Venezuela, pero si Chile no lo hace y busca defenderse, Venezuela podría darse el lujo de contar con más volantes ofensivos y tener un solo recuperador. Y aprovechar a Soteldo que fue el mejor jugador del partido de la primera vuelta. Si Venezuela no gana este partido, no habrá servido de mucho haber empatado con Brasil, es una oportunidad dorada para Venezuela de volver al triunfo a pesar de las bajas que tiene".