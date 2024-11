Cristiano Ronaldo marca golazo de chalaca en triunfo de Portugal

Hace unos días Cristiano Ronaldo se sinceró y aseguró que llegar a los 1.000 goles es una tarea muy difícil y de no lograrlo se quedaría tranquilo debido a que en febrero próximo cumplirá 40 años y el cuerpo ya no responde de la misma forma como cuando era más joven. “Voy a tratar de llegar a los mil goles, quizás lo logre, o tal vez no, pero si en caso no logro ese objetivo, estaré tranquilo porque ya marqué bastantes anotaciones”, remarcó en aquella oportunidad.

Sin embargo, el atacante del Al-Nassr es un hombre de retos y ayer tuvo una destacada actuación con Portugal, que aplastó 5-1 a Polonia por la jornada 5 de la zona A de la Liga de Naciones, donde marcó un doblete (llegando a los 910 tantos) y además uno de ellos fue de una espectacular chalaca que puso de pie a los hinchas que llegaron al Estadio do Dragao de Porto.

Fue un primer tiempo tibio donde ambos arcos estuvieron cerrados, sin embargo, en el complemento llegarían las emociones. Primero a través de Rafael Leao (59’), quien aprovechó un buen contragolpe. De ahí un penal que Ronaldo (72’) transformó en el 2-0 parcial. Y a diez minutos para el final llegaría la catarata de goles. Bruno Fernandes (80’) y Pedro Neto (83’) también dirían presente hasta que otra vez apareció Cristiano Ronaldo (87’), quien recogió un centro de Vitinha y de chalaca firmar su doblete y la clasificación de los lusos a los cuartos de final de la Liga de Naciones. Dominik Marczuk (88’) puso el de honor para Polonia que queda eliminado.