Con miras al enfrentamiento entre la Selección Peruana de Fútbol y su eterno rival, Chile, por la fecha 11 y 12 de las Eliminatorias al Mundial 2026, los jugadores se preparan para el encuentro del viernes 16 de noviembre en el Estadio Monumental. Ante la ausencia de figuras clave como Carlos Zambrano, surgen otros nombres para reforzar la defensa, siendo Aldo Corzo, actual bicampeón con Universitario de Deportes, la primera opción. Al respecto, personalidades como Roberto Palacios han sido de los primeros en pronunciarse sobre la posible titularidad del jugador crema.

Durante la emisión de su programa Chorrigolazos, el exfutbolista se refirió a la ausencia del ‘Káiser’ Zambrano como una baja importante para el equipo, a pocos días de enfrentar a la selección comandada por Ricardo Gareca. En ese contexto, el ‘Chorri’ expresó su opinión sobre las opciones que tendría Jorge Fossati para la defensa, destacando a Renzo Garcés, jugador de Alianza Lima.

“Está ahí el chico Renzo Garcés, que es su compañero y juega muy bien. Deben darle la oportunidad a él, porque es su puesto”, señaló.

En tanto, el exfutbolista también mencionó a Aldo Corzo, otro de los posibles reemplazos para ser titular contra Chile, aunque no dudó en mostrar su disconformidad y criticó su estilo de juego del defensa de la “U”.

“Te voy a decir la verdad. En todas las jugadas Corzo sólo te agarra y te abraza. No es inteligente. Esas cosas otro árbitro en el var no te lo va a perdonar. Como no puede, te abraza a cada rato, se debe tener mucho cuidado. Si aquí no se lo han cobrado, bueno”, agregó.

¿Cuándo juega Perú vs Chile por las Eliminatorias 2026?

Perú enfrentará a Chile el próximo viernes 15 de noviembre de 2024 en un partido que podría definir buena parte del futuro de ambas selecciones en su camino hacia el Mundial 2026. Este enfrentamiento, conocido popularmente como el ‘Clásico del Pacífico’, se disputará a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental, luego que el Gobierno peruano negara las garantías para el Estadio Nacional.