Jake Paul reta a Canelo Álvarez previo a su pelea con Mike Tyson en Estados Unidos: "Soy la nueva cara del boxeo"

Arde el cuadrilátero. Jake Paul enfrentará este viernes al legendario Mike Tyson, en Estados Unidos, desde las 8:00 pm, por un combate de exhibición organizado por la plataforma Netlfix. El excampeón mundial, de 58 años de edad, vuelve al ring con un histórico récord y múltiples títulos en su vitrina. Sin embargo, la joven celebridad quiere dar la sorpresa del año de boxeo e incluso retó al mexicano 'Canelo' Álvarez para un posible combate en el 2025.

Luego de un cambio de programación debido a problemas de salud de Tyson, los fanáticos están ansiosos por ver a estas dos figuras enfrentarse en AT&T Stadium . La cita promete ser un evento emocionante que atraerá la atención de seguidores del boxeo y del entretenimiento por igual.

Es importante destacar que la pelea pactada a 8 asaltos era para el 20 de julio, pero se suspendió por los problemas de úlcera que Mike Tyson sufrió durante un vuelo en mayo.

Así fue el careo entre ambas figuras mediáticas | Foto: ESPN

¿Qué le dijo Jake Paul a Saúl Álvarez previo a su combate contra Mike Tyson en Estados Unidos?

Calentó la previa. En un programa de redes sociales. Jake Paul aprovechó para hacer una promesa a su madre: "Mamá, te prometo que he nacido para esto. Dios me ha destinado para esto. El universo me ha elegido. Yo, Jake Joseph Paul, noquearé a Mike Tyson el viernes, 15 de noviembre. Está escrito en los p**** libros de historia", afirmó al ser preguntado sobre el cuadrilátero. Además, luego de ese impactante pronóstico contra la leyenda, retó al vigente campeón mundial.

La presentadora preguntó a Jake Paul sobre una posible revancha ante Tyson II: "Más importante que la pelea ante Mike Tyson, es la pelea ante 'Canelo' Álvarez. Sí, tengo un nombre, Canelo", reveló el influencer de 27 años. "Mi pelea contra Canelo en las 200 libras por el campeonato de peso crucero del mundo será la pelea más importante, posiblemente incluso más grande que mi pelea contra Tyson. Tiene mucho sentido".

Y es que Jake Paul considera que él es más importante que el tapatío y hasta le puso peso: "En ese momento se demostrará que soy el rostro del boxeo, la mayor atracción", enfatizó Paul.

Tyson vs Paul se enfrentarán en 8 rounds y será transmitida por Netflix | Foto: ESPN

¿Cuándo sería la pelela entre Jake Paul vs 'Canelo' Álvarez?

Paul sigue atacando al mexicano. "Podría ser el próximo año la pelea, pero él es una jodida put*", aseguró. El Youtuber es consciente que el dinero no será problema y considera que sería un combate justo, puesto que Saúl Álvarez se encuentra en la última parte de su carrera con 35 años de edad.

"Canelo está camino a su salida, así que va a querer un día de pago. Quiero mostrarle al mundo, el próximo año o en cualquier fecha, que toda la mierda que he estado diciendo sobre vencer a Canelo es realmente cierta".

¿Cuál es el récord de Mike Tyson previo al combate ante Jake Paul?

Mike Tyson es uno de los boxeadores más icónicos de la historia, conocido por su poder de nocaut y su estilo agresivo. A continuación, sus logros y récords previo a su regreso al ring.