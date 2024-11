Ricardo Gareca no ha ganado ningún partido oficial con Chile. Foto: composición GLR.

Arturo Vidal fue convocado de emergencia por Ricardo Gareca a la selección chilena para la próxima fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. Tras ello, el volante mapochino estuvo presente en la ceremonia de premiación del fútbol mapochino, en la que habló de cómo fue su encuentro con el estratega argentino.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre su encuentro con Ricardo Gareca?

En declaraciones para TNT Sports, Arturo Vidal reveló que el encuentro con Ricardo Gareca sucedió de manera amistosa y que ambos están concentrados en sacar adelante a la selección chilena.

"Estuvo bien, todo bien, ya estamos grandes, así que lo más importante es la selección. Hablé con todos. Hubo muchas emociones. La gente que sigue trabajando, aparte del profe, están hace 20 o 30 años en la selección. Me conocen desde chico y ahora, cuando me vieron, fue una emoción muy linda. Ahora, a trabajar no más, a entrenar fuerte y tratar de sacar los seis puntos que vienen que son muy importantes", señaló.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile?

El duelo entre Perú y Chile se disputará este viernes 15 de noviembre desde las 8.30 p. m. por la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este cotejo se disputará en el Estadio Monumental de Ate y será transmitido por la señal de ATV, América TV y Movistar Deportes. Además, puedes seguir todas las incidencias del encuentro a través de la web de La República Deportes.

Lista de convocados de la selección chilena

Esta es la nómina de convocados de Ricardo Gareca para los duelos contra Perú y Venezuela.