El Perú vs. Chile finalmente se jugará en el estadio Monumental

Lo que era un secreto a voces finalmente se confirmó. El Perú vs. Chile, válido por la jornada 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Norteamérica 2026, se disputará en el Monumental y ya no en el Estadio Nacional debido a la cercanía de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se llevará a cabo en Lima desde el domingo 10 al sábado 16 de noviembre.

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, no otorgó las garantías de seguridad a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que el encuentro se pueda llevar a cabo con normalidad en el primer recinto del país, por lo cual se tendrá que trasladar hasta la casa del club Universitario de Deportes.

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, señaló que el partido, debido a la cantidad de hinchas que se movilizan, podría afectar las actividades programadas para la Cumbre APEC. “Se están haciendo esfuerzos muy significativos para que el partido de la selección peruana que ha de jugar contra su rival de Chile se desarrolle no en el Estadio Nacional porque es un espacio deportivo muy céntrico y que podría afectar de manera significativa el normal desarrollo de las actividades vinculadas a APEC”, declaró.

Juan Carlos Oblitas, director general de la FPF, indicó que tenían previsto disputar el ‘Clásico del Pacífico’ en el Estadio Nacional, por lo que criticó las decisiones tomadas a menos de una semana. “Nosotros teníamos previsto jugar ante Chile en el Estadio Nacional, pero faltando una semana, las autoridades del Gobierno, nos dicen que no dan garantías para jugar en el Nacional, pero sí en el Estadio Monumental (...) Hace un año sabíamos que se desarrollaba la APEC, sabíamos que no iríamos a concentrar al hotel donde siempre concentramos, hicimos el trabajo logístico, y ahora una semana antes no nos dan las garantías, es una cosa insólita”, declaró.

Cabe remarcar que la FPF tenía un acuerdo con el Instituto Peruano del Deporte para recibir al equipo de Ricardo Gareca en el Nacional, sin embargo, el IPD no tomó en cuenta que la fecha pactada coincidía con la Cumbre APEC.

En tanto, los entrenamientos no se detienen en la Videna. El técnico Jorge Fossati sumó su quinto día de trabajos junto a los jugadores convocados de la Liga 1 y Miguel Araujo del Portland Timbers de la MLS. El defensor terminó la temporada en los Estados Unidos y su club le dio permiso para que pueda estar con anticipación en Lima.

El estratega uruguayo no fue ajeno a lo que sucede en la FPF tras la detención preliminar por 15 días de Agustín Lozano y reconoció que la noticia los deja prácticamente solos. “El tema que están viviendo de la situación judicial, algunos compañeros de trabajos, algunos de mayor jerarquía, como compañero no puedo haber tomado esa noticia, de otra manera, que no sea con tristeza, que ellos estén viviendo esta situación. Esta situación nos lleva a que prácticamente estamos solos con los jugadores, es así. Pero esperamos contar con ese gran jugador que ha tenido la selección históricamente que es el hincha, ahora más que nunca”, dijo Fossati, haciendo un llamado a que la hinchada siga confiando y llene este viernes el estadio Monumental.

“Seguía teniendo la esperanza que esta situación cambiara, porque no soy quien para discutir este tipo de temas. Lo de la APEC y que íbamos a jugar en el Estadio Nacional, no se sabe desde la semana pasada, para nada estas dos cosas ayudan a la selección”, concluyó.