Jorge Fossati continúa con los entrenamientos en la Videna

El partido ante Chile por la jornada 11 de las Eliminatorias Mundialistas está a la vuelta de la esquina y el técnico de la selección peruana Jorge Fossati, pese a todos los temas extradeportivos que afectan en la interna, cumplió su cuarto día de trabajos en la Videna.

Una de las incertidumbres que carga el estratega uruguayo es sobre dónde se jugará el Clásico del Pacífico del próximo viernes. El director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, salió a aclarar el panorama y lamentó que este no pueda disputarse en el Estadio Nacional, aunque pidió a las autoridades pertinentes puedan rectificar su decisión.

“Nosotros teníamos previsto jugar ante Chile en el Estadio Nacional, pero faltando una semana, las autoridades del Gobierno, nos dicen que no dan garantías para jugar en el Nacional, pero sí en el Monumental. Nos agarró de sorpresa a todos, no entiendo nada y ojalá que puedan recapacitar ante este pedido, ya que todos sabemos que el Nacional es la casa de la Selección. Antes con la APEC también jugamos un partido de Clasificatoria acá, ojalá se pueda rectificar esto en estos días”, solicitó Oblitas, quien además dejó en claro que el ‘equipo de todos’ no puede sumar otra derrota con miras al sueño mundialista. “Esto no es ninguna excusa, juguemos contra quien juguemos y en el estadio que se juegue, la selección tiene que ganar sí o sí, no podemos seguir perdiendo puntos”, añadió.

Por otro lado, el directivo nacional indicó que hablará con Fossati para sostener una reunión con todos los convocados y tocar el tema de Agustín Lozano. “Cuando lleguen los jugadores que actúan en el exterior, voy a pedirle a Jorge una reunión con los jugadores para tocar este tema y estemos centrados en el trabajo de estos dos partidos”, concluyó.